국경을 넘은 10년의 배움: 베이징대학교 남남협력개발연구원, 설립 10주년 맞아

베이징 2026년 5월 3일 /PRNewswire/ -- 베이징대학교 남남협력개발연구원(Institute of South-South Cooperation and Development, ISSCAD) 박사 과정에 입학했을 당시 이스마일 자비흐(Ismail Zabeeh)씨는 이미 몰디브 국무장관을 역임한 후였다. 그가 다시 교실로 향하게 된 것은 급속도로 발전을 이룬 국가들을 직접 경험하면서 발전에 대해 연구할 수 있는 기회 때문이었다.

자비흐씨만 그런 것은 아니다. 가나 재무부 중국데스크를 이끄는 에릭 도두아무(Eric Dodoo-Amoo)씨는 2022년 졸업한 ISSCAD 동문이다. 2026년 4월 29일 두 사람은 전 세계 학생 및 동문들과 함께 베이징대 잉지에 해외교류센터(Yingjie Overseas Exchange Center)에 모여 연구원 설립 10주년을 기념했다. 이날 행사는 글로벌 사우스(Global South)의 지속 가능한 발전을 주제로 한 포럼과 함께 열렸다.

ISSCAD’s inaugural intake of students (PRNewsfoto/Peking University)

2016년에 설립된 ISSCAD은 국제 개발 교육 분야에서 여전히 드문 전제, 즉 개발도상국이 체계적으로 연구할 가치가 있는 자체적인 지식 체계를 만들어 왔다는 인식에 기반해 세워졌다.

전 세계은행 수석 이코노미스트인 저스틴 이푸 린(Justin Yifu Lin) ISSCAD 명예원장은 "이 연구원의 가장 중요한 혁신은 중국과 다른 개발도상국의 발전 경험을 활용한다는 점"이라고 말했다.

이번 기념 포럼에는 정부 지도자, 학자, 외교관들이 참석했다. 베이징대학교 허광차이(He Guangcai) 평의회 의장과 중국국제개발협력기구(China International Development Cooperation Agency), 상무부, 교육부 고위 관계자들은 인재 양성, 정책 연구, 국제 교류 플랫폼으로서 연구원에 대한 지속적인 지원 의지를 재확인했다.

에티오피아 전 고위 장관이자 아프리카 산업 정책 분야의 저명한 학자인 아르케베 오쿠바이(Arkebe Oqubay)씨는 향후 10년이 남남협력을 심화하기 위한 중요한 시기가 될 것이라고 밝혔다. 애비게일 쇼니와(Abigail Shoniwa) 주중 짐바브웨 대사는 짐바브웨 정책 입안자들이 ISSCAD 프로그램을 통해 얻은 통찰을 직접적으로 활용해 왔다고 언급했다.

80여 개국 학생과 동문들이 참여한 특별 점등식과 국기 퍼레이드는 설립 10주년을 기념하며 글로벌 사우스의 연대와 공동의 열망을 상징했다.

지난 10년 동안 연구원은 아프리카, 아시아, 라틴아메리카, 태평양 지역 전역의 고위 관료, 외교관, 학자들을 양성해 왔으며, 학술 연구와 중국 내 정책 현장 조사를 결합한 박사 및 석사 과정을 제공해 왔다.

ISSCAD가 두 번째 10년에 접어드는 가운데, 린 명예원장은 연구원이 개발도상국 간 학술 혁신과 지식 교류를 위한 세계적으로 인정받는 중심지로 성장하기를 바란다는 포부를 밝혔다.

SOURCE Peking University