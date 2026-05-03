Uma década de aprendizagem além-fronteiras: o Instituto Sul-Sul da PKU completa 10 anos

PEQUIM, 3 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Quando Ismail Zabeeh se matriculou como estudante de doutorado no Instituto de Cooperação e Desenvolvimento Sul-Sul (ISSCAD) da Universidade de Pequim, ele já havia servido como ministro de Estado nas Maldivas. O que o atraiu de volta a uma sala de aula foi a chance de estudar o desenvolvimento através da experiência em primeira mão de países que passaram por um rápido desenvolvimento.

Entrada inaugural de alunos do ISSCAD (PRNewsfoto/Peking University)

Zabeeh está longe de estar sozinho. Eric Dodoo-Amoo, que dirige o China Desk do Ministério das Finanças do Gana, é formado pela ISSCAD na turma de 2022. Em 29 de abril de 2026, ambos vieram ao Yingjie Overseas Exchange Center da PKU para se juntar a estudantes e ex-alunos de todo o mundo na comemoração do 10º aniversário do instituto, comemorado com um fórum sobre desenvolvimento sustentável no Sul Global.

Fundado em 2016, o ISSCAD foi construído sobre uma premissa que permanece rara na educação para o desenvolvimento internacional: que os países em desenvolvimento geraram seu próprio corpo de conhecimento que vale a pena estudar sistematicamente.

"A inovação mais importante deste instituto é que ele se baseia na experiência de desenvolvimento da China e de outros países em desenvolvimento", disse Justin Yifu Lin, reitor honorário do ISSCAD e ex-economista-chefe do Banco Mundial.

O fórum de aniversário reuniu líderes governamentais, acadêmicos e diplomatas. O presidente do Conselho da PKU, He Guangcai, e altos funcionários da Agência de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional da China, do Ministério do Comércio e do Ministério da Educação reafirmaram seu compromisso com o instituto como uma plataforma para o desenvolvimento de talentos, pesquisa de políticas e intercâmbio internacional.

Arkebe Oqubay, ex-ministro sênior da Etiópia e um dos principais estudiosos da política industrial na África, chamou a próxima década de uma janela crítica para o aprofundamento da cooperação Sul-Sul. Abigail Shoniwa, embaixadora do Zimbábue na China, observou que os formuladores de políticas do Zimbábue se basearam diretamente nos insights obtidos por meio dos programas do ISSCAD.

Uma cerimônia especial de iluminação e desfile de bandeiras com alunos e ex-alunos de mais de 80 países marcou o 10º aniversário, simbolizando a unidade e as aspirações compartilhadas do Sul Global.

Na última década, o instituto treinou altos funcionários, diplomatas e acadêmicos de toda a África, Ásia, América Latina e Pacífico, oferecendo programas de doutorado e mestrado que combinam pesquisa acadêmica com trabalho de campo de políticas na China.

À medida que o ISSCAD entra em sua segunda década, Lin estabeleceu uma aspiração: que o instituto se tornasse um centro reconhecido globalmente para inovação acadêmica e troca de conhecimento entre nações em desenvolvimento.

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FONTE Peking University