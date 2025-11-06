El simposio de la Universidad de Pekín pone la historia de los tiempos de guerra de China en una perspectiva global

PEKÍN, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cerca de 100 académicos distinguidos se reunieron en la Universidad de Pekín los días 2 y 3 de noviembre para un simposio académico internacional que explora la historia de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la restauración de Taiwán a China desde una perspectiva global.

La Universidad de Pekín organiza un simposio que explora la historia de la Guerra de Resistencia de China y la restauración de Taiwán desde una perspectiva global. (PRNewsfoto/Peking University)

El simposio reunió a académicos de China continental, Taiwán, Hong Kong y Macao, así como de países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. Su objetivo era fomentar una perspectiva académica más amplia y un diálogo más profundo para redescubrir la importancia global y el valor contemporáneo de la guerra de resistencia de China.

La ceremonia de apertura contó con oradores principales de instituciones prominentes. Entre ellos se encontraban Zhang Baijia, investigador del Instituto de Historia y Literatura del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China; Lu Fang-sang, investigador del Instituto de Historia Moderna de la Academia Sinica de Taiwán; Hans van de Ven, profesor visitante del Departamento de Historia de la Universidad de Pekín, profesor de Historia China Moderna de la Universidad de Cambridge y miembro de la Academia Británica; Liu Wei-kai, profesor de historia de la Universidad de Chengchi en Taipei; y Weili Ye, profesor de historia de la Universidad de Massachusetts en Boston.

Este simposio consistió en 20 sesiones de panel paralelas y una mesa redonda, lo que brindó a los participantes una valiosa oportunidad de centrarse en temas relacionados con diversos aspectos de la historia de los tiempos de guerra. La naturaleza internacional y diversificada de este simposio permitió una discusión en profundidad que trascendió fronteras y disciplinas, recontextualizando este período de la historia desde múltiples perspectivas.

Las áreas de discusión incluyeron economía y finanzas, asuntos militares, relaciones internacionales, cooperación internacional, ayuda y comunicación internacional, academia y cultura, ideologías, derecho y sociedad, experiencias individuales, etc.

A través de intercambios académicos en profundidad y discursos de apertura, este simposio ha contribuido al desarrollo de una narrativa más auténtica, equilibrada y multidimensional de la guerra de resistencia de China. También ha brindado una oportunidad para que los compatriotas de ambos lados del Estrecho de Taiwán tengan un diálogo en persona, a fin de fortalecer la unidad y promover conjuntamente la gran causa de la reunificación nacional.

Este año se celebra el 80 .º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial contra el fascismo, así como la restitución de Taiwán a China.

A través de este simposio, la Universidad de Pekín tiene como objetivo crear consenso y enriquecer el conocimiento con respecto a los hechos históricos, y fortalecer la cohesión a través del Estrecho de Taiwán.

