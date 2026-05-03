跨國求學十載：北京大學南南合作與發展學院迎來建院10週年

北京2026年5月3日 /PRNewswire/ -- Ismail Zabeeh以博士生身份入讀北京大學南南合作與發展學院時，曾擔任過馬爾代夫國務部長一職。吸引他重返校園的，是他希望能夠借助實現快速發展的國家的一手經驗，深入研究發展議題。

Zabeeh並非個例。加納財政部中國事務主管Eric Dodoo-Amoo是該院2022屆畢業生。2026年4月29日，二人齊聚北京大學英傑交流中心，與在校學生及來自世界各地的校友共同出席學院十週年慶典暨全球南方可持續發展論壇。