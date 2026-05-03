Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih při Pekingské univerzitě slaví 10 let přeshraničního vzdělávání
May 03, 2026, 18:05 ET
PEKING, 4. května 2026 /PRNewswire/ -- Když se Ismail Zabeeh zapsal jako doktorand na Institut pro spolupráci a rozvoj Jih-Jih (ISSCAD) při Pekingské univerzitě, měl za sebou již působení ve funkci státního ministra na Maledivách. To, co ho přivedlo zpět do školních lavic, byla možnost studovat rozvoj na základě přímých zkušeností zemí, které samy prošly rychlým rozvojem.
Zabeeh není zdaleka jediný. Eric Dodoo-Amoo, který vede oddělení pro Čínu na Ministerstvu financí Ghany, je absolventem ISSCAD z ročníku 2022. Dne 29. dubna 2026 se oba dostavili do Centra pro zahraniční výměny Jing-ťie na Pekingské univerzitě, aby se připojili ke studentům a absolventům z celého světa při oslavách 10. výročí institutu, které se konaly v rámci fóra o udržitelném rozvoji v globálním Jihu.
ISSCAD, založený v roce 2016, byl vybudován na premise, která je v mezinárodním rozvojovém vzdělávání stále vzácná: rozvojové země vytvořily vlastní soubor znalostí, který stojí za to systematicky studovat.
„Nejvýznamnější inovací tohoto institutu je to, že čerpá ze zkušeností s rozvojem Číny a dalších rozvojových zemí," uvedl Justin Yifu Lin, čestný děkan ISSCAD a bývalý hlavní ekonom Světové banky.
Na výročním fóru se sešli představitelé vlády, badatelé a diplomaté. Předseda rady PKU Che Kuang-cchaj a vysocí úředníci z Čínské agentury pro mezinárodní rozvojovou spolupráci, ministerstva obchodu a ministerstva školství znovu potvrdili svůj závazek vůči institutu jako platformě pro rozvoj talentů, výzkum politiky a mezinárodní výměnu.
Arkebe Oqubay, bývalý vrchní ministr Etiopie a přední odborník na průmyslovou politiku v Africe, označil nadcházející desetiletí za klíčové období pro prohloubení spolupráce mezi zeměmi Jihu. Abigail Shoniwová, velvyslankyně Zimbabwe v Číně, poznamenala, že zimbabwští tvůrci politiky přímo čerpali z poznatků získaných prostřednictvím programů ISSCAD.
Desáté výročí bylo oslaveno speciální světelnou ceremonií a přehlídkou vlajek, na které se podíleli studenti a absolventi z více než 80 zemí, což symbolizovalo jednotu a společné aspirace globálního Jihu.
V uplynulém desetiletí institut vyškolil vysoké úředníky, diplomaty a výzkumníky z celé Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Tichomoří a nabídl jim doktorské a magisterské programy, které spojují akademický výzkum s terénní prací v oblasti politiky v Číně.
V době, kdy ISSCAD vstupuje do svého druhého desetiletí, Lin nastínil svou vizi: institut se má stát celosvětově uznávaným centrem výzkumné inovace a výměny znalostí mezi rozvojovými zeměmi.
