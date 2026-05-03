หนึ่งทศวรรษแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน: ครบรอบ 10 ปี สถาบัน South-South Institute ในสังกัดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
News provided byPeking University
03 May, 2026, 23:02 CST
ปักกิ่ง, 3 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อครั้งที่ Ismail Zabeeh เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันความร่วมมือและการพัฒนาใต้-ใต้ หรือ Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD) ในสังกัดมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแห่งรัฐในมัลดีฟส์มาแล้ว แต่สิ่งที่ดึงดูดใจให้เขากลับเข้าสู่รั้ววิชาการอีกครั้ง คือโอกาสในการศึกษาแนวทางการพัฒนาผ่านประสบการณ์จริงของกลุ่มประเทศที่เคยผ่านการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา
Zabeeh ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้ เพราะ Eric Dodoo-Amoo หัวหน้าหน่วยงานฝ่ายจีน ประจำกระทรวงการคลังของกานา ก็เป็นหนึ่งในบัณฑิตจาก ISSCAD รุ่นปี 2565 เช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งคู่ได้เดินทางมายังศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Yingjie แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เพื่อรวมตัวกับเหล่านักศึกษาและศิษย์เก่าจากทั่วโลกในวาระครบรอบ 10 ปีของสถาบันฯ ซึ่งเฉลิมฉลองด้วยการจัดเวทีเสวนาว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มประเทศโลกใต้
ISSCAD ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 บนหลักการที่นับว่าหาได้ยากในแวดวงการศึกษาด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ นั่นคือความเชื่อที่ว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาต่างมีองค์ความรู้เฉพาะตัวที่เข้มแข็ง ซึ่งควรค่าแก่การนำมาศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ
Justin Yifu Lin คณบดีกิตติมศักดิ์ของ ISSCAD และอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารโลก กล่าวว่า "นวัตกรรมที่สำคัญที่สุดของสถาบันแห่งนี้ คือการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนาของจีนและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ"
เวทีเสวนาฉลองครบรอบในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของเหล่าผู้นำรัฐบาล นักวิชาการ และนักการทูต โดยมี He Guangcai ประธานสภามหาวิทยาลัยปักกิ่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งชาติจีน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้สถาบันแห่งนี้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการบ่มเพาะบุคลากรคุณภาพ การวิจัยนโยบาย และการแลกเปลี่ยนในระดับสากล
ทางด้าน Arkebe Oqubay อดีตรัฐมนตรีอาวุโสของเอธิโอเปียและนักวิชาการแถวหน้าด้านนโยบายอุตสาหกรรมในแอฟริกา ชี้ว่าทศวรรษหน้าถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการกระชับความร่วมมือ ใต้-ใต้ (South-South) ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขณะที่ Abigail Shoniwa เอกอัครราชทูตซิมบับเวประจำประเทศจีน ระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายของซิมบับเวได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรของ ISSCAD ไปปรับใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
ปิดท้ายด้วยพิธีเปิดไฟเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และขบวนพาเหรดธงนานาชาติโดยตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่าจากกว่า 80 ประเทศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมานฉันท์และเจตนารมณ์ร่วมกันของกลุ่มประเทศโลกใต้ในวาระครบรอบ 10 ปี
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันแห่งนี้ได้บ่มเพาะบุคลากรระดับสูง ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับบริหาร นักการทูต และนักวิชาการจากทั่วภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา และแปซิฟิก ผ่านหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่บูรณาการงานวิจัยทางวิชาการเข้ากับการลงพื้นที่ศึกษาดูงานนโยบายจริงในประเทศจีน
ในขณะที่ ISSCAD กำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สอง คุณ Lin ได้ประกาศวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันให้สถาบันฯ เติบโตสู่การเป็นศูนย์กลางอันเป็นที่ยอมรับระดับโลกในด้านนวัตกรรมทางวิชาการ และเป็นเวทีหลักในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
SOURCE Peking University
Share this article