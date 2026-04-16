Emirates NBD ejecuta con éxito un préstamo sindicado a plazo de 250 millones de dólares para dar Global, acelerando el crecimiento y la expansión global

DUBÁI, EÁU, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, un grupo bancario líder en la región de Oriente Medio, África del Norte y Türkiye (MENAT), ha anunciado la ejecución exitosa de un préstamo a plazo sindicado de USD 250 millones ("Proyecto Radio II") para dar Global plc, el desarrollador inmobiliario internacional de lujo que cotiza en Londres. Dar Global plc, que es propiedad mayoritaria de Dar Al Arkan Real Estate Development Company, obtuvo este financiamiento de USD 250 millones como parte de su continuo crecimiento y expansión en los mercados globales clave.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

Emirates NBD Capital actuó como organizador principal conjunto, corredor de libros y agente único de documentación para ejecutar el acuerdo de USD 250 millones. La financiación apoyará los planes de expansión global de dar Global, permitiendo al desarrollador inmobiliario líder acelerar los proyectos existentes y buscar nuevos desarrollos inmobiliarios en mercados clave.

Esta financiación destaca las capacidades de estructuración y distribución de Emirates NBD en el espacio de las finanzas sindicadas, lo que refuerza su papel como socio de confianza para los promotores inmobiliarios regionales e internacionales en medio de un impulso sostenido en los mercados inmobiliarios mundiales.

Ahmed Al Qassim, director del Grupo de Banca Mayorista de Emirates NBD, afirmó: "Esta transacción refuerza la confianza que las instituciones globales depositan en la capacidad de Emirates NBD para originar y ejecutar financiamientos sindicados a gran escala. La fuerte participación de un amplio grupo de prestamistas refleja una profunda distribución en toda nuestra red y un continuo apetito por el crédito vinculado a bienes raíces. Nos complace haber estructurado una instalación que se alinea con las ambiciones comerciales de Dar Global, lo que subraya nuestro compromiso de ofrecer soluciones de financiamiento personalizadas que respalden el crecimiento sostenido del sector inmobiliario de lujo en los mercados globales clave ".

Este acuerdo subraya el papel central de Emirates NBD en la estructuración y entrega de la línea de crédito, y el Banco lleva el proceso de documentación a un cierre oportuno y exitoso. El financiamiento, ejecutado en coordinación con otros bancos regionales, está estructurado para proporcionar flexibilidad a dar Global para apoyar sus requisitos de financiamiento y planes de crecimiento futuro.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, dijo: "Esta instalación, estructurada con Emirates NBD, reúne a un sólido grupo de instituciones financieras que apoyan el crecimiento continuo de Dar Global. Mejora nuestra liquidez y brinda la flexibilidad de avanzar en nuestros desarrollos existentes, al tiempo que mantiene un enfoque disciplinado y selectivo de las nuevas oportunidades. Como plataforma que cotiza en Londres con una cartera global, el acceso a fuentes de financiación diversificadas sigue siendo fundamental para nuestra estrategia a medida que escalamos en mercados internacionales clave ".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg

FUENTE Dar Global