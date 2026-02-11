DAR GLOBAL ESTRENA NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN EN AIDA, LA EMBLEMÁTICA MARCA DE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR

MUSCAT, Sultanato de Omán, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, la promotora inmobiliaria de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, ha presentado Nickelodeon Hotels & Resorts Oman en su emblemático complejo AIDA. El proyecto representa una importante incorporación al sector turístico de Omán, en rápido crecimiento, ya que redefine los viajes familiares de lujo y ofrece una oportunidad de inversión única en uno de los destinos más ambiciosos del Sultanato.

DAR GLOBAL DEBUTS NICKELODEON HOTELS & RESORTS OMAN IN AIDA, THE ICONIC BRAND OF FAMILY ENTERTAINMENT

El complejo, ubicado a 130 metros sobre el nivel del mar, dentro de la comunidad de acantilados de AIDA, combina una hospitalidad de alta gama con un entretenimiento inmersivo y centrado en la familia. El Nickelodeon Hotel contará con 120 habitaciones, que incluirán suites de lujo temáticas amuebladas y habitaciones familiares, desde unidades de un dormitorio hasta amplias residencias de tres dormitorios, todas ellas diseñadas con un carácter atrevido y detalles divertidos inspirados en las marcas reconocidas a nivel mundial de Nickelodeon.

Los huéspedes y residentes podrán disfrutar de Aqua Nick, un parque acuático exclusivo con toboganes y zonas de chapoteo, además de conceptos gastronómicos temáticos, Club Nick, la casa club exclusiva para niños del hotel, y un programa de entretenimiento en vivo que incluye programas de juegos interactivos, apariciones de personajes y las emblemáticas experiencias con slime de Nickelodeon.

Para los inversores, el proyecto ofrece la propiedad plena dentro de un concepto hotelero familiar de marca reconocida a nivel mundial, diseñado para impulsar una fuerte demanda, un atractivo a largo plazo y unos rendimientos interesantes.

Nickelodeon Hotels & Resorts Oman forma parte del plan maestro más amplio de AIDA, una empresa conjunta entre Dar Global y Oman Group, la principal entidad en desarrollo turístico de Omán. Con una superficie de 3,5 millones de metros cuadrados, AIDA integra ofertas de golf, residenciales y hoteleras de lujo, incluidas mansiones, villas de edición limitada y apartamentos premium, lo que refuerza el posicionamiento de Omán como destino para una vida, un turismo y una inversión de alta calidad.

Ziad El Chaar, director ejecutivo de Dar Global, afirmó: "AIDA es un proyecto emblemático que eleva el nivel del sector inmobiliario de lujo de Omán y favorece el crecimiento económico a largo plazo. La introducción de Nickelodeon Hotels & Resorts Oman refleja nuestro compromiso de ofrecer destinos distintivos y oportunidades de inversión atractivas en consonancia con la demanda mundial".

Marie Marks, vicepresidenta sénior de Experiencias Globales de Paramount, agregó: "Nickelodeon Hotels & Resorts Oman ofrecerá a las familias y a los fanáticos un destino inolvidable, que combina entretenimiento de primera clase con un alojamiento cuidadosamente diseñado que creará recuerdos duraderos".

En consonancia con la Visión 2040 de Omán, el desarrollo respalda los objetivos nacionales de expandir el turismo y diversificar el PIB. Con la primera fase de AIDA, que incluye la infraestructura básica, prevista para completarse en 2027, los primeros inversores se beneficiarán de la entrada en un destino de lujo en rápido crecimiento, respaldado por la probada trayectoria de Dar Global en el desarrollo de proyectos residenciales y hoteleros de marca.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2889873/Dar_Global.jpg

FUENTE Dar Global