Xinhua Silk Road: Ningbo y la transición de China desde fabricar cosas a hacerlas más inteligentes

BEIJING, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A lo largo de la costa este de China, el puerto de Ningbo-Zhoushan en la provincia de Zhejiang casi nunca duerme. Los barcos van y vienen las 24 horas del día y, en el interior, las fábricas mantienen un ritmo similar.

Esta combinación ayuda a explicar el papel destacado de Ningbo en el panorama industrial de China. No es solo un puerto principal, sino también uno de los centros manufactureros más importantes del país.

Un técnico depura un robot humanoide en una empresa en Ningbo, provincia de Zhejiang, en el este de China, el 26 de marzo de 2026. (Xinhua/Huang Zongzhi) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

En este lugar, las industrias tradicionales aún representan alrededor del 55 por ciento de su base industrial, lo que se ajusta más o menos a la estructura nacional. Su alcance industrial es sorprendentemente amplio, pues abarca 36 de las 41 principales categorías industriales de China. Más del 90 por ciento de sus fabricantes son de propiedad privada, aunque las grandes empresas respaldadas por el Estado también forman parte del panorama.

Todas estas características convierten a Ningbo en un microcosmos que refleja fielmente el sector manufacturero chino en transición.

"Transición" es sin duda el término adecuado. Durante los últimos años, la ciudad ha modernizado su base manufacturera de una forma progresiva con el uso de herramientas digitales, plataformas industriales de Internet e inteligencia artificial para lograr que la producción sea más inteligente, eficiente y precisa.

Este año, el ritmo se ha acelerado. En los dos primeros meses de 2026, la producción industrial de valor agregado de las empresas de tamaño superior al establecido en Ningbo aumentó un 9,3 por ciento interanual, 4 puntos porcentuales más rápido que la tasa de todo el año 2025. De las 36 principales industrias de la ciudad, 27 registraron una expansión. La producción en la fabricación de automóviles, computadoras y equipos de comunicaciones, así como la fabricación de equipos en general, registraron un crecimiento considerable durante este período.

Sin embargo, la historia más reveladora no reside en las cifras principales, sino en los cambios que se están produciendo a nivel de planta de producción.

En una zona de exhibición interactiva gestionada por Ningbo Puzhi Future Robotics Co., Ltd., unos robots humanoides se mueven al ritmo de la música mientras máquinas con ruedas apilan productos en los estantes de un supermercado. Posteriormente, se utilizan los flujos de datos procedentes de sensores táctiles, movimientos del brazo robótico y señales de video para entrenar el modelo.

Para Zhou Xingyou, presidente del negocio de inteligencia incorporada y vicepresidente de Joyson Holding Co., Ltd., una empresa de fabricación inteligente con orientación global cuyas operaciones contemplan desde sistemas automotrices hasta robótica con inteligencia incorporada, la ventaja de Ningbo radica en la diversidad de los escenarios industriales del mundo real con los que cuenta.

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FUENTE Xinhua Silk Road