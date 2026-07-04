Xinhua Silk Road: Sintiendo la calidez de la Ruta de la Seda, descubriendo el dinamismo de la vida cotidiana de China: China Railway Express Cargo Trace (Kazajistán) • Sobre el intercambio cultural

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Xinhua Silk Road

04 jul, 2026, 16:45 GMT

BEIJING, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Esta experiencia de observación, comprensión y conexión nos ha demostrado que, cuando la mercancía llega a su destino, la historia entre las personas es solo el comienzo. Cuando Alisher Rakhat convierte la China por la que ha viajado en relatos, cuando Bulat Mukanov lleva a su universidad la idea de que la cooperación es "tan valiosa como el oro" y cuando Serik Korzhumbayev comparte con más gente lo que ha visto y oído sobre el China Railway Express, el intercambio cultural se convierte así en una realidad que se puede ver, tocar y sentir. Tiene calidez, rostros, voces y un futuro. Por ello, los vecinos se convierten en amigos de confianza, las tierras lejanas quedan en nuestros corazones, compartimos un destino común y estamos unidos por montañas y ríos.

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Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/3003665/China_Railway_Express_Cargo_Trace.mp4

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