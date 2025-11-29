Xinhua Silk Road : ouverture à Los Angeles d'une exposition sur la porcelaine blanche chinoise de Dehua

PÉKIN, 29 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Une exposition présentant la porcelaine blanche chinoise Dehua s'est ouverte ici vendredi, attirant plus de 100 participants des deux pays et visant à mettre en valeur la culture chinoise traditionnelle tout en promouvant les échanges interculturels.

Visitors view an artwork at an exhibition showcasing China's Dehua white porcelain in Los Angeles, the United States, Nov. 21, 2025. The exhibition opened here Friday, drawing over 100 attendees from both countries and aiming to highlight traditional Chinese culture while promoting cross-cultural exchange. Titled "The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua," the exhibition featured around 100 finely crafted ceramic artworks and photographic pieces. (Photo by Qiu Chen/Xinhua)

L'exposition, intitulée « The Aesthetics of Harmony: Blanc de Chine, Porcelain from Dehua », présentait une centaine d'œuvres d'art en céramique et de pièces photographiques finement travaillées. Alliant des techniques traditionnelles à des concepts de design contemporains, les présentations valorisent l'héritage culturel, la beauté artistique et l'esprit d'innovation incarnés par les céramiques de Dehua.

S'adressant aux participants, Huang Hongjiang, consul général adjoint de Chine à Los Angeles, a déclaré que la porcelaine de Dehua représentait non seulement les traditions culturelles ancestrales de la Chine, mais aussi son artisanat moderne et raffiné.

M. Huang a déclaré que le 15e plan quinquennal de la Chine offrait de vastes perspectives de coopération mutuellement bénéfique avec les États-Unis en matière de commerce, d'investissement et dans d'autres domaines, appelant à des efforts conjoints pour accroître les échanges et apporter plus d'avantages aux populations des deux pays.

Fang Junqin, responsable du comté de Dehua, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, espère que l'exposition permettra au public américain d'apprécier l'élégance de la porcelaine de Dehua et l'esthétique orientale qu'elle incarne.

Fred Stehle, un habitant de Whittier, dans le comté de Los Angeles, a déclaré à Xinhua que les pièces de porcelaine « sont incroyablement fines et délicates, riches en détails » et qu'elles reflètent un mélange de tradition et de culture chinoises et d'artisanat moderne.

« Nous sommes très intéressés par la culture chinoise et espérons en apprendre davantage », a-t-il déclaré. « Nous espérons également nous rendre à nouveau en Chine dans un avenir proche ».

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348511.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833554/d2dfb48de0094bd88a488453aec9a5fe.jpg