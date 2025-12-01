- Xinhua Silk Road: Una conferencia destaca el antiguo sitio portuario de la Ruta de la Seda Marítima celebrada en Wenzhou, este de China

PEKÍN, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la ciudad costera de Wenzhou, al este de China, se celebró recientemente una conferencia centrada en los últimos descubrimientos sobre el sitio del antiguo puerto de Shuomen para renovar las connotaciones culturales de la Ruta de la Seda Marítima.

Photo shows a scene of the Shuomen Ancient Port Site Research Results Press Conference held in Wenzhou City of Zhejiang Province, east China.

El evento, organizado por la Academia China de Patrimonio Cultural, el Centro Nacional de Arqueología y la autoridad de patrimonio cultural de la provincia de Zhejiang, atrajo a una multitud de expertos de museos chinos, ciudades de la Alianza de Ciudades para la Conservación del Patrimonio de la Ruta de la Seda Marítima y la Nominación al Patrimonio Mundial, e instituciones de investigación relacionadas también.

Durante la conferencia, se inauguró el Instituto del Puerto Antiguo de Shuomen de Wenzhou y se autorizó que el Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Wenzhou también lleve el nombre del instituto, un paso importante de Wenzhou para mejorar la protección del patrimonio cultural local relacionado con la Ruta de la Seda Marítima.

Liang Yanhua, director del Instituto de Reliquias Culturales y Arqueología de Wenzhou, expuso los nuevos descubrimientos sobre el sitio del antiguo puerto de Shuomen en los últimos años, lo que permitió a los asistentes a la conferencia echar un vistazo a las diversas reliquias y artefactos del antiguo puerto.

Actualmente, las excavaciones de este año han concluido en gran medida. En los más de 1.000 metros cuadrados de área recién excavada, se encontraron reliquias costeras originales que datan desde las Cinco Dinastías hasta principios de la Dinastía Song del Norte, lo que llena un vacío clave en la secuencia cronológica de la costa del antiguo puerto de Shuomen.

En el lado oriental de la barbacana de Shuomen, los límites de las carreteras de salida y las zonas residenciales desde la dinastía Song del Sur hasta las dinastías Ming y Qing se han definido claramente, representando bien la integración espacial de la ciudad-puerto.

Después de dos años de esfuerzos, los equipos de excavación concluyeron la prospección y excavación del naufragio N° 2 en el sitio del antiguo puerto de Shuomen y su diferencia con los barcos antiguos hechos en la provincia de Fujian y la similitud con el naufragio N° 1 apuntan a un probable astillero de producción en la antigua Wenzhou.

En general, estos descubrimientos académicos y arqueológicos proporcionan evidencias más tangibles para actualizar el papel de Wenzhou como uno de los lugares patrimoniales para la aplicación del patrimonio de la Ruta de la Seda Marítima, lo que ayuda a mejorar la protección del patrimonio cultural local y la comprensión de la civilización china.

