El robot humanoide Z01 de Zoomlion se destaca en KOMATEK 2026 con su demostración de avances en inteligencia artificial incorporada y robótica industrial

ESTAMBUL, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") atrajo gran atención en el evento KOMATEK 2026 en Estambul con la presentación de su robot humanoide Z01. Junto con más de 40 exhibiciones de maquinaria de construcción de alta gama que garantizaron pedidos superiores a los 1.000 millones de yuanes (RMB), el Z01 surgió como una de las atracciones más comentadas del evento.

El robot humanoide Z01 de Zoomlion ejecutó una rutina de Tai Chi, lo que atrajo a grandes multitudes y generó una amplia participación de los visitantes en KOMATEK 2026 en Estambul. (PRNewsfoto/Zoomlion)

El robot humanoide bípedo, diseñado para la colaboración industrial, la orientación inteligente y aplicaciones educativas, demostró movimientos coordinados y capacidades operativas precisas durante la exposición. Durante una demostración en vivo, el Z01 ejecutó una rutina de Tai Chi, evidenciando control de movimiento avanzado, equilibrio dinámico y capacidades de interacción entre humanos y robots, lo que cautivó a grandes multitudes de visitantes.

El debut del Z01 destaca el creciente compromiso de Zoomlion con la inteligencia artificial incorporada, cuyas tecnologías industriales emergentes y robots especializados constituyen la tercera curva de crecimiento de la empresa.

Zoomlion posee ventajas significativas en el desarrollo de la inteligencia artificial incorporada. Como una de las primeras empresas del sector de maquinaria de construcción de China en invertir en tecnologías de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) industrial, la firma ha establecido una sólida base digital mediante Zvalley, su subsidiaria de Internet industrial potenciada por inteligencia artificial, la que cuenta con el respaldo de casi 1.300 profesionales técnicos y de investigación y desarrollo (I+D).

Desde 2024, Zoomlion ha acelerado el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial incorporada mediante sus capacidades integradas de innovación en hardware y software. La empresa estableció un marco tecnológico integral que contempla hardware robótico, componentes esenciales, sistemas de toma de decisiones y control de movimiento, así como ecosistemas de software. Al mismo tiempo, la integración de inteligencia artificial y tecnologías de robótica ayuda a impulsar la transformación inteligente en las operaciones de maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y equipos de minería de Zoomlion.

Para fines de 2025, Zoomlion había desarrollado ocho prototipos de robots con inteligencia artificial incorporada en cuatro categorías principales, creando así una cartera diversificada de productos que incluye robots humanoides y con ruedas. Mediante el uso de sus extensos entornos industriales, la empresa sometió a estos robots a un proceso de validación en aplicaciones del mundo real en Zoomlion Smart City, el que incluye manejo de logística, inspección de fábricas, carga y descarga, preensamblaje e inspección de calidad. Estas implementaciones aportaron valiosos datos operativos y experiencia para una futura comercialización a gran escala.

A principios de este año, en la Hannover Messe 2026, Zoomlion exhibió Robot Ops, su plataforma de desarrollo de inteligencia artificial incorporada, y realizó demostraciones de operaciones colaborativas con robots humanoides y de logística. El evento resaltó el progreso de la empresa en el traslado de la inteligencia artificial incorporada desde la investigación en laboratorio hasta aplicaciones prácticas de nivel industrial, además de enfatizar la adaptabilidad en el mundo real, la toma de decisiones autónoma y la colaboración multirobótica.

En la actualidad, los robots con inteligencia artificial incorporada ya se utilizan en diversos procesos de fabricación dentro de Zoomlion Smart City. Zoomlion mantiene el compromiso de desarrollar inteligencia incorporada con una mentalidad industrial y un enfoque en aplicaciones del mundo real y generación de capacidades desde cero. Mediante el establecimiento de un sistema de datos industriales robusto para la inteligencia artificial incorporada y el avance en el diseño y la fabricación de robots orientados a la ingeniería, la empresa sienta las bases de manera constante para la implementación a gran escala de tecnologías de inteligencia incorporada en diversos sectores.

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FUENTE Zoomlion