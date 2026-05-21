Zoomlion refuerza sus operaciones locales en África para apoyar el desarrollo de infraestructura regional

CASABLANCA, Marruecos, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") está reforzando sus operaciones locales en África para brindar un mejor apoyo a la infraestructura regional, la mecanización agrícola y el desarrollo a largo plazo del mercado. Esta iniciativa surge a partir de la ampliación de la política de aranceles cero de China para 53 países africanos con relaciones diplomáticas con China y la próxima Exposición Económica y Comercial China-África, que se celebrará en Marruecos en 2026, lo que representa una oportunidad idónea para que Zoomlion fortalezca aún más sus redes de servicio locales y profundice la cooperación con clientes y socios en los mercados africanos.

Como parte de su compromiso a largo plazo con el mercado africano, Zoomlion inauguró recientemente su filial marroquí en Casablanca, lo que representa un paso más en su estrategia de localización. La nueva plataforma local está diseñada para mejorar la disponibilidad de equipos, el soporte de repuestos y las capacidades de servicio en el lugar, a la vez que fortalece la función de Marruecos como un importante centro para las operaciones de Zoomlion en el norte de África. Con la nueva filial, Zoomlion busca responder con mayor rapidez a las necesidades de los clientes y brindar un soporte más eficaz para proyectos relacionados con la construcción, el transporte, los puertos, los estadios y la energía en todo Marruecos y el mercado más amplio del norte de África.

Zoomlion entró en África en 2007 y es una de las primeras empresas chinas de fabricación de maquinaria en expandirse al continente. Después de casi dos décadas de desarrollo, la empresa ha consolidado una amplia presencia en toda África, en la que la maquinaria de construcción, la maquinaria minera y la maquinaria agrícola constituyen los pilares fundamentales de su negocio regional.

En toda África, los equipos de Zoomlion han apoyado numerosos proyectos importantes de infraestructura y desarrollo, como la Nueva Capital Administrativa de Egipto, el proyecto hidroeléctrico Julius Nyerere en Tanzania, el estadio de Yamena en Chad y el puente Rosso entre Senegal y Mauritania. La empresa también ha continuado expandiendo su presencia en el sector de la maquinaria agrícola en todo el continente para dar respuesta a las necesidades locales en materia de agricultura, mecanización y servicio posventa.

Zoomlion presentará su última generación de productos estrella en la Exposición Económica y Comercial China-África 2026 en Marruecos. La empresa también organizará eventos especializados, como el Seminario sobre la aplicación y el desarrollo de la maquinaria agrícola en China y África, con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos sobre maquinaria agrícola inteligente, operaciones de precisión y mantenimiento remoto.

El negocio de Zoomlion en África continuó creciendo con fuerza en 2025, con un aumento de los ingresos en la región del 157 % interanual. La empresa seguirá fortaleciendo sus operaciones locales, ampliando su oferta de servicios y colaborando con socios locales para apoyar el desarrollo de infraestructuras y el crecimiento regional a largo plazo en toda África.

FUENTE Zoomlion