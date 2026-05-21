줌라이언, 아프리카 지역 인프라 개발 지원 위해 현지 운영 강화

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Zoomlion

2026년 05월 21일 15:05 KST

카사블랑카, 모로코 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술 유한회사(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 "줌라이언")가 지역 인프라, 농업 기계화 및 장기 시장 개발 지원을 강화하기 위해 아프리카 현지 운영 확대에 나섰다. 이번 조치는 중국이 외교 관계를 맺고 있는 아프리카 53개국에 대해 무관세 정책을 확대하고 있고 2026년 모로코에서 개최 예정인 중국-아프리카 경제무역박람회(China-Africa Economic and Trade Expo)에 앞서 아프리카 시장 전반에서 현지 서비스 네트워크를 강화하고 고객 및 파트너와의 협력을 심화할 수 있는 기회가 생김에 따라 나온 것이다.

줌라이언은 아프리카 시장에 대한 장기적 포석의 일환으로 최근 카사블랑카에 모로코 자회사를 설립하며 현지화 전략을 지속적으로 추진하고 있다. 이 새 플랫폼은 장비 공급 역량, 부품 지원, 현장 서비스 역량을 강화하는 한편 모로코를 북아프리카 사업의 중요한 허브로 육성하기 위해 마련됐다. 줌라이언은 새 자회사를 통해 고객 요구에 더 신속하게 대응하고 모로코 및 북아프리카 전역의 건설, 운송, 항만, 경기장 및 에너지 관련 프로젝트를 보다 효율적으로 지원할 계획이다.

줌라이언은 2007년 아프리카 시장에 진출했으며, 아프리카 대륙으로 사업을 확장한 초기 중국 장비 제조업체 가운데 하나다. 약 20년에 걸친 발전을 통해 현재 건설 기계, 광산 기계 및 농업 기계를 핵심 축으로 아프리카 전역에서 폭넓은 사업 기반을 구축했다.

그 동안 아프리카 전역에서 이집트 신행정수도(New Administrative Capital), 탄자니아 줄리어스 니에레레 수력발전 프로젝트(Julius Nyerere Hydropower Project), 차드 은자메나 경기장(N'Djamena Stadium), 세네갈-모리타니아 로소 교량(Rosso Bridge) 등 주요 인프라 및 개발 프로젝트를 지원했다. 또한 현지 농업, 기계화 및 애프터서비스 수요를 지원하며 아프리카 대륙 전반에서 농업 기계 사업도 지속적으로 확대하고 있다.

줌라이언은 2026년 모로코에서 열리는 중국-아프리카 경제무역박람회에서 최신 세대의 주력 제품을 선보일 예정이다. 또한 스마트 농업 기계, 정밀 작업 및 원격 유지보수에 대한 교류를 촉진하기 위해 중국-아프리카 농업 기계 응용 및 개발 세미나(China-Africa Agricultural Machinery Application and Development Seminar) 등 전문 행사를 주도할 계획이다.

줌라이언의 아프리카 사업은 2025년에도 강한 성장세를 이어갔으며, 해당 지역 매출은 전년 대비 157% 증가했다. 회사는 앞으로도 현지화 운영을 강화하고 서비스 역량을 확대하며, 현지 파트너들과 협력해 아프리카 전역의 인프라 개발과 장기적인 지역 발전을 지원할 방침이다.

SOURCE Zoomlion

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