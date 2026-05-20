Zoomlion refuerza sus operaciones locales en África para apoyar el desarrollo de infraestructuras regionales

CASABLANCA, Marruecos, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") está reforzando sus operaciones locales en África para brindar un mejor apoyo a la infraestructura regional, la mecanización agrícola y el desarrollo del mercado a largo plazo. Esta iniciativa surge a raíz de la ampliación de la política de aranceles cero de China para 53 países africanos con relaciones diplomáticas con China y la próxima Exposición Económica y Comercial China-África, que se celebrará en Marruecos en 2026, lo que crea una gran oportunidad para que Zoomlion fortalezca aún más sus redes de servicio locales y profundice la cooperación con clientes y socios en los mercados africanos.

Como parte de su compromiso a largo plazo con el mercado africano, Zoomlion inauguró recientemente su filial en Casablanca, Marruecos, lo que supone un paso más en su estrategia de localización. Esta nueva plataforma local está diseñada para mejorar la disponibilidad de equipos, el soporte de repuestos y la capacidad de servicio in situ, al tiempo que refuerza el papel de Marruecos como centro neurálgico para las operaciones de Zoomlion en el norte de África. Con esta nueva filial, Zoomlion busca responder con mayor rapidez a las necesidades de sus clientes y proporcionar un soporte más eficiente para proyectos de construcción, transporte, puertos, estadios y energía en Marruecos y en el resto del mercado del norte de África.

Zoomlion llegó a África en 2007 y se encuentra entre los primeros fabricantes chinos de maquinaria en expandirse al continente. Tras casi dos décadas de desarrollo, la empresa ha consolidado una amplia presencia en África, con la maquinaria de construcción, minería y agricultura como pilares fundamentales de su negocio regional.

En toda África, los equipos de Zoomlion han contribuido a numerosos proyectos importantes de infraestructura y desarrollo, como la Nueva Capital Administrativa de Egipto, el proyecto hidroeléctrico Julius Nyerere en Tanzania, el estadio N'Djamena en Chad y el puente Rosso entre Senegal y Mauritania. La empresa también ha continuado expandiendo su presencia en el sector de la maquinaria agrícola en todo el continente, apoyando las necesidades locales de agricultura, mecanización y servicio posventa.

Zoomlion presentará su última generación de productos estrella en la Exposición Económica y Comercial China-África 2026 en Marruecos. La compañía también liderará eventos especializados, como el Seminario China-África sobre Aplicación y Desarrollo de Maquinaria Agrícola, para facilitar el intercambio de conocimientos sobre maquinaria agrícola inteligente, operaciones de precisión y mantenimiento remoto.

El negocio de Zoomlion en África continuó creciendo con fuerza en 2025, con un aumento de los ingresos en la región del 157% interanual. La compañía seguirá fortaleciendo sus operaciones locales, ampliando su capacidad de servicio y colaborando con socios locales para apoyar el desarrollo de infraestructuras y el desarrollo regional a largo plazo en toda África.