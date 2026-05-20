Zoomlion ขยายการดำเนินงานท้องถิ่นในแอฟริกา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค

20 May, 2026, 21:26 CST

คาซาบลังกา, โมร็อกโก, 20 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในท้องถิ่นของบริษัทในแอฟริกา เพื่อให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค การนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร และการพัฒนาตลาดในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่จีนได้ขยายมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ให้แก่ 53 ประเทศในแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน อีกทั้งยังมีการจัดงาน China-Africa Economic and Trade Expo ในแอฟริกา ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในโมร็อกโกในปี 2569 โดยปัจจัยเหล่านี้เปิดโอกาสให้ Zoomlion สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายบริการในท้องถิ่น และกระชับความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในตลาดแอฟริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นระยะยาวต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดแอฟริกา Zoomlion ได้เปิดบริษัทสาขาที่คาซาบลังกา ในโมร็อกโก นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการเดินหน้ากลยุทธ์การปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มสำหรับท้องถิ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ การสนับสนุนด้านอะไหล่ และความสามารถในการให้บริการในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมบทบาทของโมร็อกโกให้เป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการดำเนินงานของ Zoomlion ในแอฟริกาเหนือ ด้วยบริษัทสาขาแห่งใหม่นี้ Zoomlion มีเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และมอบการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่โครงการก่อสร้าง การขนส่ง ท่าเรือ สนามกีฬา และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วประเทศโมร็อกโกและตลาดแอฟริกาเหนือโดยรวม

Zoomlion เข้าสู่ตลาดแอฟริกาในปี 2550 และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ของจีนกลุ่มแรก ๆ ที่ขยายธุรกิจเข้าสู่ทวีปแห่งนี้ หลังจากการพัฒนามากว่าเกือบสองทศวรรษ บริษัทได้สร้างเครือข่ายการดำเนินธุรกิจในหลายพื้นที่ทั่วแอฟริกา โดยมีอุปกรณ์เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์เหมืองแร่ และอุปกรณ์เกษตรกรรม เป็นเสาหลักสำคัญของธุรกิจในภูมิภาค

ทั่วทั้งทวีปแอฟริกา อุปกรณ์ของ Zoomlion ได้สนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาขนาดใหญ่หลายโครงการ รวมถึง เมืองหลวงแห่งการบริหารราชการใหม่ (New Administrative Capital) ของอียิปต์, โครงการพลังน้ำ Julius Nyerere ในแทนซาเนีย, สนามกีฬา N'Djamena ในชาด และสะพาน Rosso ระหว่างเซเนกัลกับมอริเตเนีย บริษัทยังคงขยายเครือข่ายดำเนินงานด้านอุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตรทั่วทั้งทวีปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนการเกษตรท้องถิ่น การนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ามาใช้งาน และความต้องการด้านบริการหลังการขาย

Zoomlion จะจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธงรุ่นล่าสุดของบริษัทเพิ่มเติมในงาน China-Africa Economic and Trade Expo ประจำปี 2569 ที่โมร็อกโก นอกจากนี้ บริษัทจะเป็นผู้นำจัดกิจกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการสัมมนาด้านการประยุกต์ใช้และการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรด้านเกษตรระหว่างจีน-แอฟริกา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรด้านเกษตรอัจฉริยะ การทำงานที่ใช้ความแม่นยำสูง และการบำรุงรักษาจากระยะไกล

ธุรกิจของ Zoomlion ในแอฟริกายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งในปี 2568 โดยมีรายได้ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 157% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา บริษัทจะยังคงเสริมสร้างการดำเนินงานในท้องถิ่นให้แข็งแกร่ง ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ และทำงานร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาในระยะยาวของภูมิภาคทั่วทั้งทวีปแอฟริกา

