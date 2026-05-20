Zoomlion approfondit ses opérations locales en Afrique pour soutenir le développement des infrastructures régionales

CASABLANCA, Maroc, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») renforce ses opérations locales en Afrique afin de mieux soutenir l'infrastructure régionale, la mécanisation agricole et le développement des marchés à long terme. Cette décision intervient alors que la politique élargie de droits de douane nuls de la Chine pour 53 pays africains ayant des liens diplomatiques avec la Chine et la prochaine Expo économique et commerciale Chine-Afrique en Afrique, qui se tiendra au Maroc en 2026, créent une opportunité pour Zoomlion de renforcer davantage les réseaux locaux de services et d'approfondir la coopération avec ses clients et partenaires sur les marchés africains.

Dans le cadre de son engagement à long terme sur le marché africain, Zoomlion a récemment ouvert sa filiale marocaine à Casablanca, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de localisation continue. La nouvelle plateforme locale est conçue pour renforcer la disponibilité des équipements, le soutien des pièces de rechange et les capacités de service sur le terrain, tout en renforçant le rôle du Maroc en tant que pôle majeur des opérations nord-africaines de Zoomlion. Avec cette nouvelle filiale, Zoomlion entend répondre plus rapidement aux besoins de ses clients et apporter un soutien plus efficace aux projets de construction, de transport, de ports, de stades et d'énergie au Maroc et sur le marché nord-africain en général.

Zoomlion a fait son entrée en Afrique en 2007 et est l'un des premiers fabricants d'équipements chinois à se développer sur le continent. Après près de 20 ans de développement, l'entreprise a établi une large présence dans toute l'Afrique, les engins de construction, les machines minières et les machines agricoles constituant les principaux piliers de ses activités régionales.

Partout en Afrique, les équipements de Zoomlion ont soutenu un certain nombre de grands projets d'infrastructures et de développement, dont la nouvelle capitale administrative en Égypte, le projet hydroélectrique Julius Nyerere en Tanzanie, le stade N'Djamena au Tchad et le pont Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie. L'entreprise a également continué d'étendre sa présence dans le segment des machines agricoles sur l'ensemble du continent, répondant aux besoins locaux en matière d'agriculture, de mécanisation et de service après-vente.

Zoomlion présentera sa dernière génération de produits phares lors de l'Expo économique et commerciale Chine-Afrique 2026 au Maroc. L'entreprise dirigera également des événements spécialisés, dont le séminaire d'application et de développement de machines agricoles Chine-Afrique, afin de faciliter les échanges sur les machines agricoles intelligentes, les opérations de précision et la maintenance à distance.

Les activités de Zoomlion en Afrique ont poursuivi leur forte croissance en 2025, avec une augmentation des recettes dans la région de 157 % en glissement annuel. L'entreprise continuera de renforcer ses activités locales, d'élargir ses capacités de service et de travailler avec des partenaires locaux pour soutenir le développement des infrastructures et le développement régional à long terme en Afrique.