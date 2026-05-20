Zoomlion Perkukuh Operasi Tempatan di Afrika Sokong Pembangunan Infrastruktur Serantau

CASABLANCA, Maghribi, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") memperkukuh operasi tempatannya di Afrika bagi menyokong dengan lebih baik infrastruktur serantau, mekanisasi pertanian dan pembangunan pasaran jangka panjang. Langkah itu dibuat ketika dasar tarif sifar China diperluas kepada 53 negara Afrika yang mempunyai hubungan diplomatik dengan China serta Ekspo Ekonomi dan Perdagangan China-Afrika akan datang di Afrika, yang akan diadakan di Maghribi pada 2026, mewujudkan peluang tepat pada masanya untuk Zoomlion terus memperkukuh rangkaian perkhidmatan tempatan dan mempererat kerjasama dengan pelanggan serta rakan kongsi merentas pasaran Afrika.

Sebagai sebahagian daripada komitmen jangka panjangnya terhadap pasaran Afrika, baru-baru ini Zoomlion membuka subsidiari Maghribi di Casablanca, sekali gus menandakan satu lagi langkah dalam strategi penyetempatan berterusannya. Platform tempatan baharu itu direka untuk meningkatkan ketersediaan peralatan, sokongan alat ganti dan keupayaan perkhidmatan di lapangan, sambil memperteguh peranan Maghribi sebagai hab penting bagi operasi Zoomlion di Afrika Utara. Menerusi subsidiari baharu itu, Zoomlion menyasarkan untuk bertindak balas dengan lebih pantas terhadap keperluan pelanggan dan memberikan sokongan lebih cekap untuk projek pembinaan, pengangkutan, pelabuhan, stadium dan juga projek berkaitan tenaga di seluruh Maghribi serta pasaran Afrika Utara yang lebih luas.

Zoomlion menembusi Afrika pada 2007 dan merupakan antara pengeluar peralatan Cina terdahulu yang berkembang ke benua ini. Selepas hampir dua dekad mencapai pembangunan, syarikat bertapak secara meluas di seluruh Afrika, dengan jentera pembinaan, jentera perlombongan dan jentera pertanian menjadi tonggak utama perniagaan serantaunya.

Di seluruh Afrika, peralatan Zoomlion telah menyokong beberapa projek infrastruktur dan pembangunan utama, termasuk New Administrative Capital Mesir, Projek Hidrokuasa Julius Nyerere di Tanzania, Stadium N'Djamena di Chad dan Jambatan Rosso antara Senegal dan Mauritania. Syarikat juga terus memperluas kehadiran jentera pertaniannya di seluruh benua bagi menyokong keperluan pertanian tempatan, mekanisasi dan perkhidmatan pascajualan.

Zoomlion akan mempamerkan selanjutnya generasi terkini produk andalannya di Ekspo Ekonomi dan Perdagangan China-Afrika 2026 di Maghribi. Syarikat juga akan mengetuai acara khusus, termasuk Seminar Aplikasi dan Pembangunan Jentera Pertanian China-Afrika bagi memudahkan pertukaran mengenai jentera pertanian pintar, operasi jitu dan penyelenggaraan jarak jauh.

Perniagaan Zoomlion di Afrika terus berkembang kukuh pada 2025, dengan hasil di rantau ini meningkat 157% tahun ke tahun. Syarikat akan terus memantapkan operasi setempat, memperluas keupayaan perkhidmatan dan bekerjasama dengan rakan kongsi tempatan bagi menyokong pembangunan infrastruktur serta pembangunan serantau dalam tempoh jangka panjang di seluruh Afrika.

