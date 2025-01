„55th All Japan Nishikigoi Show" kürt weltbesten Nishikigoi des Jahres

OJIYA, Japan, 27. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die All Japan Nishikigoi Promotion Association, eine Gruppe von Züchtern und Händlern von Nishikigoi-Zierkarpfen (auch: Koi-Karpfen), veranstaltet am 25. und 26. Januar 2025 im Tokyo Ryutsu Center die „55th All Japan Nishikigoi Show", in deren Rahmen der weltbeste Nishikigoi des Jahres gekürt wird.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108528/202501102709/_prw_PI2fl_V5BG1nb5.jpg

In der Vergangenheit gab es eine Wettbewerbsausstellung, bei der Nishikigoi satte 200 Millionen Yen (ca. 1,28 Millionen Dollar) erzielten, und der Kreis der Nishikigoi-Liebhaber wird weltweit immer größer, was zum Teil auf die boomenden Online-Auktionen der letzten Jahre zurückzuführen ist. An der bevorstehenden Zuchtschau werden Nishikigoi aus Europa, Amerika, Südostasien und Indien teilnehmen und um die Auszeichnung „Best Nishikigoi" kämpfen.

Die nationale Nishikigoi-Zuchtschau, die in den 1960er Jahren ins Leben gerufen wurde, hat im Laufe der Jahre immer größere Nishikigoi hervorgebracht. Heutzutage sind Koi oder Karpfen von etwa einem Meter Länge die Hauptanwärter auf den Titel des „Grand Champion". Der Moment, in dem der beste Nishikigoi unter den weltweit gezüchteten erstklassigen Koi ausgewählt wird, ist letztlich die Weltmeisterschaft für Nishikigoi.

Angesichts der zunehmenden Beliebtheit im Ausland wird die Zuchtschau zudem live übertragen, damit noch mehr Menschen in den Genuss dieses einmal im Jahr stattfindenden Ereignisses kommen. Sie können zu Hause miterleben, wie die prächtigsten aller Nishikigoi ausgewählt und einer von ihnen zum „Weltmeister" gekürt wird.

Wahl zum „schönsten Koi-Karpfen der Welt":

Das Live-Streaming der 55th All Japan Nishikigoi Show beginnt am 24. Januar 2025 um 9.00 Uhr unter https://youtube.com/live/EWnlmQ92oh4

Informationen zur 55th All Japan Nishikigoi Show

Datum und Uhrzeit: 25. Januar (Samstag), 9.00 bis 17.00 Uhr; 26. Januar (Sonntag), 9.00 bis 14.00 Uhr

* Bei der Prämierung am 24. Januar ist das Betreten des Veranstaltungsortes der 55th All Japan Nishikigoi Show für allgemeine Besucherinnen und Besucher verboten.

Veranstaltungsort: First Exhibition Hall, Tokyo Ryutsu Center

Adresse: 6-1-1 Heiwajima, Ota Ward, Tokyo

Entrittspreis: 1.000 Yen für die gesamte zweitägige Veranstaltung

Organisator: All Japan Nishikigoi Promotion Association

Sponsoren: Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei, Stadtverwaltung Tokyo, Präfektur Niigata

Co-Sponsoren: Zen Nippon Airinkai, Niigata Nishikigoi Conference, Japan Ornamental Fish Association

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website der All Japan Nishikigoi Promotion Association: https://jnpa.info/en/

Referenz: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108528/202501102709/_prw_PA1fl_eU421p9u.pdf

Informationen zur Online-Koi-Schau: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108528/202501102709/_prw_PA2fl_gZ8pcbYE.pdf

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108528/202501102709/_prw_PI1fl_0Jv7Dz67.jpg