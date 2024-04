„A Decade and Beyond": Creality feiert 10 Jahre Innovation und gesellschaftliches Engagement

HUIZHOU, China, 25. April 2024 /PRNewswire/ -- Creality, ein weltweit führender Hersteller von 3D-Druckern, feierte am 9. April in Huizhou, China, sein 10-jähriges Bestehen mit spannenden Veranstaltungen und Produkteinführungen. Unter dem Motto „A Decade and Beyond" (Ein Jahrzehnt und mehr) erinnert die Veranstaltung nicht nur an die jahrelangen Erfolge, sondern bekräftigt auch Crealitys Engagement für Innovation und die Förderung einer lebendigen 3DP-Community weltweit. An der großen Veranstaltung nahmen fast 300 Personen teil.

Neue Markensprache durch ansprechende Benutzeraktivitäten

Die Jubiläumsveranstaltung markierte einen bedeutenden Moment für Creality, denn es wurde ein neues Logo vorgestellt - ein kreatives grünes „A", das Nachhaltigkeit, Kompetenz und Gemeinschaft symbolisiert. Die Essenz der Marke, die in „USAVE" - Usable, Smart, Affordable, Versatile, Enjoyable (Benutzerfreundlich, Intelligent, Erschwinglich, Vielseitig, Erfreulich) - zusammengefasst ist, unterstreicht das Engagement für Innovation. Creality fördert die Kreativität mit seinem neuen Slogan „Imagine It, Make It" (Stell es Dir vor, setz es um). Mitreißende Jubiläumsaktivitäten wie die Video Challenge und die Museum Invasion präsentierten globale User Journeys und zelebrierten den Einfluss von Creality.

In den letzten zehn Jahren hat Creality die Entwicklung der 3D-Druckindustrie angeführt und den Zugang mit Creality Devices, Creality Cloud und Creality Ecosystem demokratisiert. Creality reflektiert seine Reise und geht über in „Creality Life", das sich der technologiegestützten Kreativität und Selbstbestimmung widmet.

Präsentation der bahnbrechenden Drucker

Creality nutzte die Gelegenheit, um mehrere innovative Produkte vorzustellen, darunter Multi-Color-3D-Drucker und Erweiterungen des Ökosystems, die das Druckerlebnis für Anwender aller Erfahrungsstufen revolutionieren sollen.

Creality K2 Plus + Creality Filament System (CFS)

Der bahnbrechende K2 Plus, das jüngste Mitglied der angesehenen K-Serie von Creality, verfügt über ein beachtliches Bauvolumen von 350 mm im Kubus. Mit dem umfassenden Creality Filament System (CFS) leistet er Pionierarbeit im Multi-Color-3D-Druck und revolutioniert das Filamentmanagement mit RFID-gestützter automatischer Identifizierung und Auswahl. Das CFS unterstützt die mühelose Erstellung atemberaubender 16-Farben-Drucke, wobei das intelligente Kartuschenmanagement und die Integration mit Creality OS eine optimale Filamentpaarung gewährleisten. Das CFS ist versiegelt und bietet Platz für bis zu vier 1kg-Filamentrollen pro Box. Neben seinen Multifilament-Fähigkeiten bietet K2 Plus eine unübertroffene Druckqualität und Effizienz, die sich durch Präzisionstechnik, aktive Kammerheizung und Extrusion der nächsten Generation auszeichnet. Unterstützt durch Creality OS und Edge AI-Technologie sind nahtlose Konnektivität und intelligente Überwachung geboten. Creality plant die Einführung der gesamten K2-Serie mit dem CFS-Multicolor-Kit als Standard für jedes Modell. Die Serie wird ab dem 31. Juli weltweit erhältlich sein.

Ender-3 V3 Plus

Der Ender-3 V3 Plus ist eine Weiterentwicklung des Ender-3 V3, der Anfang des Jahres auf den Markt kam, und ein Kraftpaket, das die Kreativität fördert. Mit einem großzügigen Bauvolumen von 300x300x330 mm, der CoreXZ-Technologie, die Geschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s ermöglicht, und einem robusten Ganzmetallrahmen, der mit Stützstangen für zusätzliche Stabilität sorgt, revolutioniert dieser Drucker den Großformatdruck. Ausgestattet mit zwei leistungsstarken Y-Achsen-Motoren, einem Direktextrusionssystem und einer integrierten Tri-Metall-Düse gewährleistet er eine verstopfungsfreie Extrusion und ein präzises Schmelzen des Filaments für makellose Drucke. Ausgestattet mit zwei Lüftern, automatischer Kalibrierung und Kompatibilität mit Creality OS, bietet dieser Drucker unvergleichlichen Komfort und Qualität im 3D-Druck.

HALOT-Mage S

Ausgestattet mit einem 10,1" 14K Mono-LCD liefert der HALOT-Mage S 14K mit dem „Dynax+"-Modus eine atemberaubende Präzision von 150mm/h. Die gleichmäßige integrierte Lichtquelle sorgt für scharfe Ausdrucke mit einer Genauigkeit von 0,02-0,09 mm. Mit dem für Speed vorgesehenen „Pictor"-Film und dem Smart HALOT OS für den Ferndruck bietet er eine unvergleichliche Kontrolle. Außerdem garantiert der eingebaute Luftreiniger ein geruchsfreies Erlebnis.

Erweiterung des Ökosystems auf breiter Front

Im Einklang mit Crealitys Engagement für ein umfassendes 3D-Druck-Ökosystem wurden bedeutende Erweiterungen des Zubehörs angekündigt, die die Produktivität, Kreativität und das Benutzererlebnis verbessern.

Creality Falcon2 Pro 60W - Der erste geschlossene Lasergravierer und -schneider der Welt

Mit 60 W Schneidleistung und drei Lasern in einem sorgt der Creality Falcon2 Pro 60 W für effizientes Schneiden und präzises Gravieren. Das vollständig geschlossene Design sorgt für Sicherheit, während die eingebaute Kamera eine automatische Positionierung ermöglicht und so den Komfort erhöht. Zusätzlich ermöglicht ein zusätzliches 1,6-W-Lasermodul ultrafeine Gravuren.

CR-Scan Otter - Klein bis Groß, Scannen, Herstellen

Der CR-Scan Otter ist in der Lage, Objekte in einem Bereich von 10-2000 mm mit einer Genauigkeit von bis zu 0,02 mm zu scannen. Er verfügt über eine innovative Stereosicht mit vier Linsen und bietet 24-Bit-Vollfarbscans für detaillierte und genaue Ergebnisse. Die Antiverwackelungsfunktion garantiert ein gleichmäßiges Scannen und erweitert die Vielseitigkeit durch das Scannen von schwarzen/metallischen Objekten ohne Sprühen.

CR-Scan Raptor - Ultrahochpräzise, erste Wahl für Messtechnik

Mit einer hohen Genauigkeit von bis zu 0,02 mm, Geschwindigkeiten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde und dem Scannen von sieben Laserlinien ist der CR-Scan Raptor die beste Wahl für präzises Scannen. Mit der strukturierten Infrarot-Lichtabtastung deckt er Größen von 5-2000 mm ab und bietet so eine große Anwendungsvielfalt. Mit einem Gewicht von 370 g ist er leicht und tragbar und eignet sich für verschiedene Scanaufgaben.

Materialinnovation

Creality führt mehr verschiedene, farbige und umweltfreundliche Druckmaterialien ein. Creality bietet mehr als 50 leuchtende Filamentfarben in den Serien Ender, CR und Hyper an und führt die innovative RFID-Filamentserie zur Farb- und Materialerkennung über die Creality Cloud ein. Neue CF-, PA-, PETG- und Harz-Materialien erfüllen die unterschiedlichsten Druckanforderungen.

3D-gedruckte Schuhe

Die 3D-gedruckten Schuhe von Creality mit den Namen „Dragon Flame" und „Dragon Horn" verbinden modernstes Design mit fortschrittlicher additiver Fertigungstechnologie. Sie bieten überragenden Komfort, Strapazierfähigkeit und Flexibilität und stellen die Zukunft des Schuhdesigns dar, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit liegt.

Ein monumentaler Moment

Die Jubiläumsveranstaltung, in deren Mittelpunkt der jahrzehntelange Weg von Creality und die Vision für die Zukunft standen, endete mit einem Dankesessen.

Adam AO, Geschäftsführer von Creality, drückte seine tiefen Emotionen in Bezug auf den Meilenstein aus: „Ich bin tief bewegt von dem Gefühl des Stolzes und der Dankbarkeit, das die vergangenen zehn Jahre und dieses bemerkenswerte Jubiläum hervorrufen. Diese Feier ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein Beweis für unser anhaltendes Engagement für 3D-Druck-Innovationen, die Industrie und die Gemeinschaft. Am wichtigsten ist jedoch, dass wir das, was all dies ausmacht, in das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus bringen wollen. Ich möchte mich bei allen hier bedanken - gemeinsam werden wir weiterhin innovativ sein, wachsen und unsere Spuren in der 3DP-Geschichte hinterlassen."

Noch nie dagewesene Sonderangebote im Creality Store und bei Amazon

Um die Nutzer und die 3DP-Community einzubinden und zu belohnen, hat Creality außerdem Jubiläums-Aktionen im Creality Store und im Amazon-Shop von Creality gestartet. Weitere Informationen über Creality und seine Produkte finden Sie unter https://creality.com/.

