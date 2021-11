Banggood kündigt nach seinem 15-jährigen Bestehen die Highlights der „Infinite Deals" für den Black Friday 2021 an

GUANGZHOU, China, 15. November 2021 /PRNewswire/ -- Banggood, ein weltweit führender Online-Shop, hat nach seinem großen Banggood: Infinite 15 Jahre Jubiläumsverkauf einen Black Friday Sale mit dem Motto „Infinite Deals" gestartet. Die Veranstaltung beginnt offiziell am 12. November und wird voraussichtlich zwischen dem 25. und 28. November ihren Höhepunkt erreichen.

Neben Angeboten mit bis zu 70 % Rabatt bietet der Banggood Black Friday Sale den Verbrauchern auch exklusive Rabatte auf eine Reihe von meistverkauften Marken, darunter Xiaomi, Eachine und BlitzWolf. Millionen ausgewählter Artikel aus einer breiten Palette von Kategorien, von Unterhaltungselektronik, Werkzeugen und Haushaltsgeräten bis hin zu Spielzeug, Sportartikeln und Kleidung, werden ebenfalls zum Verkauf angeboten.

Die Aktion erfolgt in vier Stufen:

Stufe 1 - Vorverkauf und exklusive Ersparnisse in jeder Kategorie: 12. Nov. 16:00 - 23. Nov. 16:00 (UTC+8)

Banggood startet den Verkauf mit dem vorgestellten Deposit Pre-Sale Event Saver Deposit. Käufer können sich die Produkte ansehen, die ab dem 13. November erhältlich sein werden, und dann ab dem 15. November die Vorverkaufsartikel gegen eine kleine Anzahlung (1 oder 3 $) bestellen, um zusätzliche Rabatte zu erhalten. Sobald der Restbetrag bezahlt ist, können die Kunden ihre Wunschartikel zu einem stark reduzierten Preis erwerben.

Ab dem 12. November werden den Käufern exklusive Gutscheine für Waren in mehreren Kategorien angeboten, darunter RC-Spielzeug, 3C Smart Tech, Werkzeuge, Auto & Moto, Elektronik, Home Life, Mode und Outdoor sowie Snap up Deals, Rabatt über 2 Stück und Ausverkaufsartikel. Wenn Sie die besten Schnäppchen machen wollen, sollten Sie sich diese tollen Angebote nicht entgehen lassen.

Wenn sich der Höhepunkt des Verkaufszeitraums nähert, wird der $999.999 Allowance Rain nahtlos anfangen. Käufer, die mit Gutscheinen aus dem Allowance Rain bezahlen (sie können in Kombination mit anderen Angeboten verwendet werden), können bis zu 999 Dollar sparen.

Stufe 2 - VIP Early Access: 23. Nov. 16:00 - 25. Nov. 16:00 (UTC+8)

Banggood VIPs können einen VIP-Early Access genießen und 48 Stunden im Voraus Artikel zu den niedrigsten Preisen kaufen und ein exklusives VIP-Einkaufsguthaben erhalten, das sofort verwendet werden kann. Darüber hinaus können Banggood-VIPs Bestseller mit bis zu 50 % Rabatt kaufen.

Klicken Sie hier um sich zu registrieren und Banggood VIP beizutreten, um exklusive Angebote zu erhalten.

Stufe 3 - Black Friday Sale: 25. Nov. 16:00 - 28. Nov. 16:00 (UTC+8)

Während der 72 Stunden der Spitzenzeit können die Käufer eine begrenzte Anzahl von Waren zu den verlockendsten Rabatten des Jahres mit bis zu 70 % des ursprünglichen Preises ergattern. Vergessen Sie nicht, den Restbetrag in der ersten Phase zu bezahlen! Holen Sie sich Ihre Lieblingsartikel schnell, indem Sie sie einfach anklicken.

Stufe 4 - Cyber Monday Sale: 28. Nov. 16:00 - 4. Dec. 16:00 (UTC+8)

Für Cyber Monday Deals wird ein Freibetrag von 1.000.000 Dollar eingerichtet, und in jeder Kategorie wird eine begrenzte Anzahl von Super-Sales gestartet.

Black Friday mit maßgeschneiderten Aktivitäten in lokalen Märkten feiern

Banggood hat eine langfristige Partnerschaft mit dem Online-Zahlungsanbieter Klarna geschlossen. Ab dem 25. November können Verbraucher mit Klarna Pay Later ab einem Bestellwert von 109 $ bei Banggood Deutschland 5 $ sparen. Käufer in Italien sparen 5 $ mit Klarna Pay in 3, wenn der Bestellwert 149 $ übersteigt.

Bei Banggood Middle East wird jeden Freitag ab dem 12. November um 16 Uhr (UTC+8) eine große Anzahl von Blitzverkäufen gestartet, kombiniert mit Buy One Get One Free für ausgewählte Produkte sowie großen Gutscheinen. Tabby, ein neuer Online-Zahlungspartner, bietet Käufern in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Bahrain eine zinsfreie Zahlungsoption, mit der sie ihre Einkäufe in bis zu vier Raten bezahlen können.

Vom 24. bis 27. November können Banggood-Kunden in Brasilien ihre Einkäufe in sechs zinslosen Raten mit ihrer Kreditkarte bezahlen, und zwar für Einkäufe bis zu 850 $.

Im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Australien werden für begrenzte Zeiträume Blitzangebote von Top-Sellern angeboten. Während ausgewählter, begrenzter Zeiträume können Käufer 60 % Rabatt auf zwei Artikel erhalten.

Informationen zu Banggood

Banggood ist ein weltweit führender Online-Shop, der Millionen von sorgfältig ausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik, Werkzeugen, Haushaltsgeräten, Spielzeug, Sportartikeln bis hin zu Kleidung kann alles mit nur wenigen Klicks bis an die Haustür geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html

