BE OPEN Art gibt „Artist of the Year 2023" bekannt

LONDON, 8. Februar 2024 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art, eine Onlinegalerie, die von Elena Baturinas BE OPEN Think Tank gegründet wurde, freut sich, den „Artist of the Year 2023" bekannt zu geben, der die Mehrheit der Stimmen der monatlichen Bewertungen erhalten hat.

BE OPEN gratuliert dem talentierten Jean D'amour Imanishimwe, einem ruandischen bildenden Künstler und Absolventen der Nyundo School of Arts. Seit 2017 ist er Mitbegründer der Galerie HUZA ARTS RWANDA, die jungen einheimischen Künstlern eine Plattform bietet, auf der sie ihre Kunstwerke ausstellen und verkaufen können.

Founder of BE OPEN Elena Baturina

Mit dem Ziel, junge Talente vorzustellen, hat BE OPEN Art in den letzten drei Jahren jeden Monat Kunstbegeisterte dazu eingeladen, den besten Künstler unter den 20 in der Onlinegalerie ausgestellten Künstlern auszuwählen. Der Künstler, dessen Werke im Verlauf des Jahres die meisten Stimmen erhalten, wird zum Artist of the Year gekürt und erhält 1000 Euro.

Für die Ausstellung in der Galerie wählt BE OPEN Art Künstler in einem frühen Stadium ihrer Karriere aus, die soziales Bewusstsein, philosophische Aussagen und ästhetische Lösungen für die Missstände der heutigen Welt, wie Ungleichheit, mangelnde Vielfalt, Umweltprobleme und Konsumverhalten, in den Vordergrund stellen. Das Projekt sieht seine Rolle in der Suche nach den neuen Influencern in der Kunstszene und lädt alle dazu ein, an diesem Prozess mitzuwirken.

Die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, kommentiert: „Wir gratulieren dem Gewinner und sind begeistert von seiner Kunst und seinem Engagement, anderen jungen Künstlern in Ruanda zu helfen. Es ist eine große Freude, Initiativen zu unterstützen, die von jungen Künstlern für junge Künstler entwickelt wurden. Jean wird ein Stipendium von BE OPEN erhalten.

„BE OPEN Art ist stolz darauf, die außergewöhnlichen jungen Talente, denen wir auf der ganzen Welt begegnen, vorzustellen und den Künstlern die Möglichkeit zu bieten, ihre Kunst zu zeigen und so das Leben von Menschen zu beeinflussen. Wir gratulieren allen ausgestellten Künstlern und bedanken uns bei allen, die das ganze Jahr über abgestimmt haben."

BE OPEN Art ist eine Onlinekunstgalerie, die von der Stiftung BE OPEN gegründet wurde, um aufstrebenden Künstlern die Gelegenheit zu geben, ihre Werke der Welt zu präsentieren. Im Jahr 2023 wurde ein regionaler Wettbewerb für die Künstlerinnen und Künstler ins Leben gerufen, die die künstlerische Identität ihrer Regionen am besten repräsentieren. Dieser Wettbewerb wird 2024 fortgesetzt.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, gegründet und unterstützt von der internationalen Philanthropin und Unternehmerin Elena Baturina.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2336311/BE_OPEN_Foundation.jpg