China-Shaoxing „Wanmu Qianyi" Globaler Innovationswettbewerb ist offiziell gestartet

SHAOXING, China, 27. April 2021 /PRNewswire/ -- Der globale Innovationswettbewerb 2021 China-Shaoxing „Wanmu Qianyi" ist jetzt für die Anmeldung geöffnet, der vom CPC Shaoxing Municipal Committee, der Shaoxing Municipal Government und dem Bureau of Shaoxing Municipal Human Resources and Social Security organisiert und von Haijiao Technology durchgeführt wird. Talente aus Übersee sind herzlich eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Der Wettbewerb bietet Talenten Kennlern- und Einstiegsmöglichkeiten bei mehr als 100 namhaften Unternehmen. Gleichzeitig werden großzügige Boni und Zuschüsse gewährt. Die Gewinner können einen Geldpreis von bis zu 50.000 CNY und eine Gehaltszulage von 5 Millionen CNY erhalten.

Die Registrierung hat begonnen. Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus und reichen Sie es bis zum 15. Mai ein. Die Teilnehmer sollten über einen Doktortitel und Berufserfahrung in weltbekannten Unternehmen verfügen. Wir werden die Initiative ergreifen, um die qualifizierten Talente zu kontaktieren. Von der Epidemie betroffen, findet dieser Wettbewerb hauptsächlich online statt. Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb wird keine Gebühr erhoben, und die individuelle Einkommenssteuer der endgültigen Wettbewerbsprämie sollte vom Gewinner erklärt werden.

Shaoxing ist eine schöne und reiche Stadt im Yangtze-Flussdelta von China. Sie rühmt sich einer schönen und lebenswerten Umgebung und ist als das Venedig des Ostens bekannt. Shaoxing hat eine entwickelte Wirtschaft mit einem BIP von über 600 Milliarden CNY im Jahr 2020 und 63 börsennotierten Unternehmen. Shaoxing treibt die Entwicklung von integrierten Schaltkreisen, Polymermaterialien, biologischer Medizin und anderen Branchen voran und benötigt dringend entsprechende hochqualifizierte Talente. Wir laden Talente aus der ganzen Welt herzlich ein, nach Shaoxing zu kommen, um Innovationen und Unternehmertum zu fördern.

Informationen zu Haijiao Technology:

Zhejiang Haijiao Human Resources Co., Ltd. (Haijiao Technology) ist eine professionelle Agentur für die Rekrutierung von Talenten und eine Headhunting-Agentur für hochrangige Talente aus Übersee, die sich auf die Betreuung von hochrangigen Talenten aus Übersee und Wissenschafts- und Technologieprojekten konzentriert. Das Unternehmen engagiert sich seit seiner Gründung für die Einführung, Umsetzung und Ausbildung von wissenschaftlichen und technologischen Talenten aus dem Ausland sowie für Innovationsprojekte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Overseas High-Level Talents Innovation Park der Hangzhou Future Science and Technology City und verfügt über 4 Tochtergesellschaften und 8 Büros.

Für genauere Informationen zur Registrierung wenden Sie sich bitte an:

Kontakt: Fr. Wu, +86 13656672497

WeChat: 13656672497

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vincy-wu-9b19b220b/

E-Mail: [email protected]

SOURCE Haijiao Technology