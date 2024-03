Das in Dubai ansässige Kryptowährungs-Risikokapital „Alpha Token Capital" investiert in $CVTX

SEOUL, Südkorea, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Das Web3-Unternehmen Carrieverse, das CVTX ausgegeben hat, hat erfolgreich neue Investitionen in Dubai, dem Blockchain-Mekka, eingeworben. Am 15. Mai gab Carrieverse bekannt, dass es eine strategische Investitionspartnerschaft mit der in Dubai ansässigen Kryptowährungs-Risikokapitalgesellschaft Alpha Token Capital eingegangen ist.

Durch diese Partnerschaft wird Alpha Token Capital eine Krypto-Investition in CVTX und eine strategische Investition in Carrieverse tätigen. Zusätzlich zur Investition erhält Carrieverse eine strategische Zusammenarbeit bei der globalen Geschäftsentwicklung unter Nutzung der Partnerschaften und des Netzwerks von Alpha Token, Partnerschaften mit wichtigen Meinungsführern (Key Opinion Leader, KoL), Börsennotierungen, Marketing und Community.

Alpha Token Capital ist eine globale Krypto-Risikokapitalgesellschaft mit Netzwerken nicht nur in Dubai, sondern auch in Indien und Singapur. Es ist dafür bekannt, vielversprechende Token mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 und 2000 für strategische Investitionen und die Entwicklung des Token-Ökosystems auszuwählen, wie z. B. Strike (STRK) und Map Protocol (AMP).

Der von Carrieverse ausgegebene virtuelle Vermögenswert CVTX wird als Governance-Token für die firmeneigene Web3-Gaming-Plattform „Cling" verwendet. „Cling" wird bald auf den globalen Markt expandieren, mit über 30.000 DAUs in der südostasiatischen Region, einschließlich des Web3-Metaverse „Carrieverse" und des Kartenstrategie-Rollenspiels „Super Kola Tactics", das im zweiten Quartal weltweit auf den Markt kommen soll.

David Yoon, der Geschäftsführer von Carrieverse, der die Investition leitete, erklärte: „Carrieverse hat immer wieder an die Türen von Dubai und dem MENA-Markt geklopft, und jetzt sehen wir die Früchte unserer Arbeit. Durch diese Investition werden wir das Ökosystem von CVTX erweitern und seinen Wert steigern."

Diese Investition ist die erste Investition von Alpha Token Capital in einen koreanischen Token. Carrieverse und der erste Fall, CVTX, erhalten große Aufmerksamkeit auf dem Kryptomarkt.

