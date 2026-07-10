DMEGC Solar wurde von S&P Global als „Tier-1-Cleantech-Unternehmen 2026" ausgezeichnet

JINHUA, China, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar, ein weltweit zu den Top 10 gehörender Solarhersteller, wurde in die Jahresliste 2026 der „Tier 1 Cleantech Companies" von S&P Global Energy aufgenommen – eine ausgewählte Gruppe von Anbietern aus den Bereichen Solar-PV-Module, Solar-PV-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, Batteriezellen für Energiespeicher und Windkraftanlagen, die auf einer soliden und klar definierten 6-Punkte-Kriterienmethodik basiert.

Für seine Rangliste stützt sich S&P Global Energy auf seine einzigartigen funktionsübergreifenden Kompetenzen, um eine beispiellose Bandbreite an Bewertungskriterien bereitzustellen, die von der Marktpräsenz und den kumulierten Auslieferungen von Anlagen über den jährlichen Marktanteil, die Unternehmensgröße, die globale Diversifizierung der Produktion bis hin zur finanziellen Performance anhand wichtiger Finanzkennzahlen, Nachhaltigkeitsfaktoren und vielem mehr reichen. Die für die Bewertung herangezogene Unternehmensgruppe wird aus den 30 führenden Unternehmen jeder der fünf Technologiekategorien ausgewählt, basierend auf den weltweit höchsten Auslieferungs- oder Installationszahlen des Vorjahres.

Die „Tier 1"-Auszeichnung soll Cleantech-Anbietern helfen, sich in einem umkämpften Markt von der Masse abzuheben, und gleichzeitig Entwicklern und Investoren eine klarere Orientierungshilfe bieten, um Unternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einer soliden Grundlage für langfristigen Erfolg zu identifizieren.

Die Aufnahme von DMEGC Solar in die Tier-1-Liste für 2026 festigt die Position des Unternehmens als einer der wenigen Modulhersteller, die gleichzeitig von BNEF, S&P und SMM als Tier 1 eingestuft werden. Das Unternehmen betreibt sechs Produktionsstandorte in China und Indonesien, wobei die jährliche Produktionskapazität 23 GW an Zellen und 21 GW an Modulen erreicht und die kumulierten weltweiten Auslieferungen 80 GW übersteigen.

Die Auszeichnung „S&P Global Energy Tier 1 Cleantech Companies" ist die erste Lieferantenklassifizierung in der Cleantech-Branche, bei der Nachhaltigkeit als Schlüsselkriterium berücksichtigt wird. DMEGC Solar hat sein Engagement für Nachhaltigkeit durch die erneute Verleihung der EcoVadis-Goldmedaille unter Beweis gestellt und gehört damit zu den besten 3 % aller weltweit bewerteten Unternehmen. Das Unternehmen hat zudem die CO₂-Neutralität gemäß ISO 14068 erreicht und betreibt CO₂-neutrale Fabriken.

Der Tier-1-Status von DMEGC Solar wird durch die solide Finanzlage und die Marktleistung des Unternehmens untermauert. Das Unternehmen weist einen soliden Altman-Z-Score und eine durchweg niedrige Verschuldungsquote auf, was den Kunden Vertrauen in die Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen über den gesamten Produktlebenszyklus von 25 bis 30 Jahren gibt. Das globale Energieforschungsunternehmen Wood Mackenzie hat DMEGC Solar in seiner veröffentlichten Rangliste der globalen Solarmodulhersteller 2025 auf Platz fünf gesetzt.