Energica präsentiert „Experia" - das neue, vollelektrische Motorrad, das das ultimative Langstreckenfahrgefühl vermittelt

Das Experia Green Tourer Crossover-Elektromotorrad bietet die Leistung, den Komfort, das Styling und die Funktionen eines traditionellen Sport-Touring-Bikes mit der größten Reichweite aller Elektromotorräder

Experia während des FIM MotoE World Cup Rennens in Mugello, Italien, präsentiert

Experia bietet mit 420 Kilometern in der Stadt und 208 Kilometern auf der Autobahn die größte Reichweite und die schnellste Ladezeit aller Elektromotorräder auf dem Markt

Experia setzt den Rekord von Energica als einziger Hersteller von Elektromotorrädern fort, der Fahrern alle drei Ladestufen bietet

MODENA, Italien und NEW YORK, 31. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Energica Motor Company S.p.A. , eine Tochtergesellschaft von Ideanomics (NASDAQ: IDEX) und ein bahnbrechender italienischer Hersteller und Vertriebshändler von leistungsstarken, 100 % batterieelektrischen und hochgradig stilisierten Elektromotorrädern, gab heute die Markteinführung seines neuesten Elektromotorrads, der Energica Experia bekannt. Die Experia, ein Green Tourer, erfüllt die Vision des Unternehmens von Komfort und Ausdauer und ist die wendigste Maschine, die Energica je gebaut hat. Sie ermöglicht es dem Fahrer, seine Reiselust auszuleben, indem sie die größte Reichweite aller Elektromotorräder auf dem Markt bietet.

Energica Experia

Die Experia wurde von Grund auf auf einer neuen Plattform mit einem neuen Rahmen, einer neuen Lenkung, einer neuen Verkleidung und vielem mehr gebaut. Sie bietet ein aufregendes Fahrerlebnis, egal wohin die Route führt, mit dem Nervenkitzel eines Sportbikes und dem Komfort eines traditionellen Tourenbikes. Sowohl der Fahrer als auch der Sozius werden ein aufregendes Fahrerlebnis haben, ohne auf höchsten Komfort verzichten zu müssen. Die Experia ist das vierte rein elektrisch betriebene Motorrad in der preisgekrönten Produktpalette von Energica, das auf dem italienischen Rennsport-Erbe des Unternehmens basiert. Der Experia befindet sich derzeit in der Produktion und wird voraussichtlich im Herbst an Händler in den USA ausgeliefert werden.

Energica: Italienisches Erbe und innovative Produktlinie von Elektromotorrädern

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Elektromotorradbranche hat das technische Team von Energica nachweislich Erfahrung mit der Entwicklung von emissionsfreien Motorrädern in Rennqualität. Die emissionsfreie EV-Technologie von Energica in Kombination mit dem Stammbaum der Hochleistungsmobilität, der für das italienische Motor Valley steht, liefert eine Reihe von außergewöhnlichen Produkten für den Markt der Hochleistungsmotorräder. Darüber hinaus hat Energica eine eigene EV-Batterie und DC-Schnellladefunktion entwickelt. Energica hat 10 Jahre mit der Entwicklung seiner elektrischen Motorradantriebe gearbeitet, wobei ein Großteil der fortschrittlichen Technologie zum Teil durch die Präsenz von Energica auf der Rennstrecke entwickelt wurde.

Die neue High-Tech-Plattform der Experia

Die Experia bringt jetzt den innovativen Geist von Energica in ein völlig neues Segment des Fahrens. Um dem zusätzlichen Volumen und damit Gewicht entgegenzuwirken, das erforderlich ist, um den von einer Reiseplattform erwarteten Komfort zu bieten, hat Energica neue Technologien eingesetzt, um die Masse und das Gewicht der schwersten Komponenten zu verringern. Batterie, Motor und Rahmen wurden komplett neu gestaltet. Eine neue aerodynamische Verkleidung maximiert nicht nur den Wetter- und Windschutz, sondern auch die Reichweite. Das Ergebnis ist ein Green Tourer: hervorragender Komfort für Fahrer und Sozius, die längste Fahrstrecke zwischen den Ladevorgängen und die kürzeste Ladezeit aller derzeit auf der Straße befindlichen Elektro-Motorräder.

Größte Batterie mit schnellstem Ladevorgang – RESS

Die Experia-Batterie verfügt über eine neue interne RESS-Geometrie (Rechargeable Energy Storage System), die die Kapazität der Batterie erhöht und gleichzeitig die Masse zentriert. Dies sorgt für einen niedrigeren Schwerpunkt, der dem Motorrad ein hervorragendes Fahrverhalten bei niedrigen Geschwindigkeiten verleiht. Gleichzeitig verfügt es über die größte Batteriekapazität aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Elektromotorräder, nämlich maximal 22,5 kWh, die in nur 40 Minuten an einer Level 3/DC-Schnellladestation von 0–80 % aufgeladen werden kann. Die Fahrer haben auch die Möglichkeit, mit Level 2 oder 1 unterwegs oder zu Hause aufzuladen. Diese Angebote bestätigen Energica als einzigen Hersteller von Elektromotorrädern, der Fahrern alle drei Ladestufen anbietet.

EMCE Permanentmagnet-unterstützter Synchron-Reluktanzmotor

Kein Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) mehr, der in erster Linie auf internen Permanentmagneten basiert, sondern ein Synchron-Reluktanzmotor, der von Permanentmagneten unterstützt wird. Er ist kleiner und 10 kg leichter als der EMCE-Motor der anderen Energica-Modelle, ohne Leistungseinbußen dank einer noch höheren thermischen Effizienz. Er ist wassergekühlt und ölgeschmiert und liegt tiefer im Rahmen, was das Handling bei allen Geschwindigkeiten verbessert.

„Wir haben uns auf die realen Bedürfnisse von Motorradfahrern auf der ganzen Welt konzentriert und eine hochmoderne technische Plattform geschaffen," sagte Giampiero Testoni, CTO der Energica Motor Company. „Wir haben die Hightech-Elektromobilität mit der Reiselust des Motorradfahrers verbunden. Die Absicht war, das erste Elektromotorrad zu schaffen, das speziell für Liebhaber von Langstreckenmotorrädern entwickelt wurde."

„Energica beabsichtigt, diese technologischen Innovationen auf eine Familie weiterer Elektromotorräder zu übertragen und zusätzlich Elemente davon in Energica Inside einzubringen, der kürzlich gegründeten Geschäftseinheit der Energica Motor Company S.p.A., die sich der Entwicklung und Produktion von Antriebssträngen, Batterien und Technologien in zahlreichen Disziplinen und Anwendungen widmet."

Stillen Sie Ihr Fernweh

Die Verkleidung der Energica Experia bietet hervorragenden Wetter- und Windschutz und ist gleichzeitig elegant und unauffällig. Neue geräumige Hartschalenkoffer und ein Topcase mit einem Gesamtvolumen von 112 Litern werden in der Launch Edition enthalten sein, die für Langstreckenfahrten konzipiert ist. Die Launch Edition bietet außerdem Lenkerhörnchen und Schrauben in schwarzem Ergal, beheizte Handgriffe und Aluminiumfelgen mit roten Details.

EDer Experia verfügt über zwei USP-Anschlüsse auf dem Armaturenbrett und zwei weitere in einem wasserdichten, großen und abschließbaren Staufach. Die Zubehörliste wird nach und nach erweitert und soll alle Bedürfnisse der Kunden abdecken.

Experia - Spezifikationen

Reichweite: 420 km innerorts/ 256 km kombiniert / 208 km außerorts

Batteriekapazität: 22,5 kWh Max. / 19,6 kWh Nominal

Ladedauer: 0–80 % in 40 Minuten an einer Level 3/ DC Schnellladestation, kompatibel mit allen Ladestufen

Spitzenleistung: 75 kW (102 PS) Dauerbetrieb: 60 kW (80 PS)

Drehmoment: 115 Nm

Höchstgeschwindigkeit: Begrenzt auf 180 km/h

7 Fahrmodi: Eco, Urban, Regen, Sport, plus 3 anpassbare Fahrermodi

Regeneratives Bremsen: Hoch, mittel, niedrig, aus

Traktionskontrolle: Sechs Interventionsstufen kombiniert mit dem bestehenden eABS und dem Cornering Bosch 9,3 MP

Motor: EMCE Permanentmagnet-unterstützter Synchron-Reluktanzmotor (PMASynRM)

Verfügbarkeit

Das Motorrad kann ab dem 1. Juni 2022 in allen Energica-Stores weltweit bestellt werden und wird im Herbst 2022 erhältlich sein. Die Preise können unter energicamotor.com eingesehen werden.

Markt für Elektro-Motorräder

Laut Statistica wird der Markt für Elektromotorräder zwischen 2020 und 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,4 % aufweisen und im Jahr 2030 30,5 Milliarden USD erreichen. Der globale Markt für Elektromotorräder wurde im Jahr 2020 auf 1.930,64 Millionen USD beziffert und wird voraussichtlich mit einer CAGR von 19,36 % im Prognosezeitraum 2022-2026 auf 6.220,82 Millionen USD im Jahr 2026 wachsen. Energica ist einzigartig aufgestellt, um seinen Marktanteil in den USA und in Europa zu erhöhen. Seine Palette an Premium-Elektromotorrädern hat mehr Leistung, Drehmoment und Reichweite als alle derzeitigen Wettbewerber, und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

Seit der Übernahme durch Ideanomics hat Energica die Anzahl seiner US-Händler verdoppelt und verfügt über 93 Händler im Rest der Welt. In diesem Frühjahr kündigte Energica auch die Einführung seines Energica Inside Programms an. Energica Inside ist eine innerhalb des Unternehmens entwickelte Sparte, die anderen Motorradherstellern helfen soll, ihre eigene Entwicklung von Elektrofahrzeugen durch den Einsatz von Energicas geschützter Technologie zu beschleunigen.

Informationen zur Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company S.p.A. ist der weltweit führende Hersteller von Hochleistungs-Elektromotorrädern und der einzige Hersteller für den FIM Enel MotoE™ World Cup. Energica-Motorräder werden derzeit über das offizielle Netzwerk von Händlern und Importeuren vertrieben.

Informationen zu Ideanomics

Ideanomics (NASDAQ: IDEX) ist eine globale Gruppe mit einer einfachen Mission: die kommerzielle Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Indem wir Fahrzeuge und Ladetechnologie mit Design, Implementierung und finanziellen Diensten zusammenbringen, bieten wir die Lösungen, die die Geschäftswelt benötigt, um sich für eine E-Fahrzeug-Zukunft zu entscheiden. Um über Ideanomics auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie dem Unternehmen auf den sozialen Netzwerken @ideanomicshq oder besuchen Sie https://ideanomics.com.

# # #

Kontakt:

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018, USA

[email protected]

Malory Van Guilder, Skyya PR für Ideanomics

[email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1827965/Energica_Experia___5.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

SOURCE Ideanomics