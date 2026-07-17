„essential COSTA RICA" bringt landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Costa Rica zu Millionen europäischen Verbrauchern

Die Multi-Channel-Kampagne erstreckt sich über die Amazon-Ads-Kanäle, darunter Prime Video, Fire TV, Alexa und Amazon Fresh Bags, sowie über digitale Medienkanäle und Maßnahmen in den Filialen in Großbritannien, Deutschland und Spanien.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Ländermarke essential COSTA RICA bringt mit „The Natural Choice" frische Produkte aus Costa Rica zu Millionen von Verbrauchern in Großbritannien, Deutschland und Spanien. Dabei handelt es sich um eine internationale Multi-Channel-Kampagne, die Amazon-Ads-Kanäle sowie digitale Medienkanäle umfasst und mehr als 240 Verkostungsveranstaltungen in den Filialen großer europäischer Einzelhändler beinhaltet. Die Kampagne lädt die Verbraucher dazu ein, die Frische, die Qualität und die Herkunft von Bananen, Ananas, Kaffee und Maniok aus Costa Rica zu entdecken.

essential COSTA RICA Brings Costa Rican Agricultural Products to Millions of European Consumers essential COSTA RICA Brings Costa Rican Agricultural Products to Millions of European Consumers

Die Kampagne zielt darauf ab, die Verbraucher sowohl in Momenten der Unterhaltung als auch beim Einkaufen durch Videoinhalte, Rezepte, Produktverkostungen und interaktive Erlebnisse anzusprechen. Unter kreativen Leitmotiven wie „Von unserem Land auf Ihren Tisch" und „Die natürliche Wahl für modernes Leben" regt die Initiative die Verbraucher dazu an, costaricanische Bananen, Ananas, Kaffee und Maniok in einfach zuzubereitende Rezepte zu integrieren, die von Köchen aus den jeweiligen Märkten entwickelt wurden.

„The Natural Choice" vermittelt dem Publikum die Geschichte der costaricanischen Erzeugnisse über Amazon-Ads-Kontaktpunkte in allen drei Märkten, darunter den Amazon Brand Store, Prime-Video-Anzeigen, eine maßgeschneiderte Fire-TV-Landingpage, Alexa-Markenerlebnisse in Großbritannien und Deutschland sowie Amazon-Fresh-Tüten in Großbritannien und Spanien. Im Mittelpunkt der gesamten Kampagne stehen 12 originelle Rezeptvideos – vier pro Markt –, die von lokalen Köchen entwickelt wurden, welche costaricanische Zutaten aus der Perspektive ihrer eigenen Kultur und Küche interpretieren.

„Bei essential COSTA RICA suchen wir ständig nach Möglichkeiten, unser landwirtschaftliches Wertversprechen den europäischen Verbrauchern auf eine Weise näherzubringen, die innovativ, aber vor allem natürlich wirkt", sagte Adriana Acosta, Direktorin von essential COSTA RICA. „Durch die Zusammenarbeit mit dem Amazon Ads Brand Innovation Lab können wir Teil des Alltags der Verbraucher werden – ganz gleich, ob sie mit Alexa ein Rezept zubereiten, vor dem Anschauen eines Films auf Fire TV Zutaten aus Costa Rica entdecken oder sich auf ihrer Amazon Fresh-Lieferung zu neuen Rezepten inspirieren lassen. Diese Kampagne stärkt nicht nur die Positionierung des Agrarsektors in Costa Rica, sondern stellt für die Agentur zur Förderung von Handel und Investitionen in Costa Rica (PROCOMER) auch eine sinnvolle Möglichkeit dar, einen der wichtigsten Produktionssektoren des Landes zu unterstützen."

Die Initiative knüpft an die erste Phase von „Natural Choice" an, die von essential COSTA RICA in Zusammenarbeit mit dem Amazon Ads Brand Innovation Lab in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 entwickelt wurde. Diese Kampagne – die erste landesweite Exportmarkenkampagne auf Amazon Ads, die mehrere Märkte umfasste – wurde im Vereinigten Königreich, in Spanien und in Deutschland durchgeführt und nutzte Amazon-Ads-Kontaktpunkte wie Fire TV, Prime Video, den Amazon Brand Store, Amazon Fresh Bags, Amazon Lockers sowie ein markenspezifisches Alexa-Erlebnis genutzt, um den europäischen Verbrauchern Produkte aus Costa Rica näherzubringen. Ergänzt wurde die Kampagne durch Maßnahmen auf digitalen Plattformen und wirkungsvolle Medienplatzierungen, um einen direkten Kontakt zu den Verbrauchern herzustellen und die Positionierung der Produkte aus Costa Rica in strategischen Märkten zu stärken.

„Was mir an dieser Kampagne besonders gefällt, ist, wie natürlich sie sich in den Alltag der Verbraucher einfügt", sagt Kate McCagg, Global Head des Amazon Ads Brand Innovation Lab. „Ganz egal, ob sie sich ein Rezept auf Fire TV ansehen, mit Alexa freihändig kochen oder ihre Einkäufe auspacken – die Geschichte der costa-ricanischen Erzeugnisse holt sie dort ab, wo sie gerade sind, und bereichert ihren Alltag mit nützlichen Inhalten und Lebendigkeit."

Diese Maßnahmen sind Teil der umfassenderen Strategie Costa Ricas, seine Agrarexporte auf den europäischen Märkten zu diversifizieren. Nach Angaben von PROCOMER stiegen die Exporte von Rohkaffee, Ananas, Bananen und Maniok nach Spanien, Deutschland und das Vereinigte Königreich in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 um 23,6 % und stiegen von 142,2 Millionen US-Dollar auf 175,8 Millionen US-Dollar. Diese Ergebnisse spiegeln die wachsende Nachfrage nach costaricanischen Produkten bei europäischen Verbrauchern wider, die zunehmend Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Herkunft legen.

Die Kampagne läuft während des späten Frühlings und Frühsommers in Europa – einer günstigen Zeit für die Werbung für frische Produkte und einen Lebensstil, der mit Wohlbefinden verbunden ist. Neben der Stärkung der internationalen Positionierung Costa Ricas zielt die Initiative darauf ab, die Verbindung des Landes mit Nachhaltigkeit, Biodiversität sowie der Frische seiner landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Produktionsprozesse zu unterstreichen.

Diese zweite Phase wird durch Maßnahmen in den Geschäften ergänzt, die das Kampagnenerlebnis im Einzelhandel direkt zu den Verbrauchern bringen. In Frankreich finden im Juni und Juli in 20 Intermarché-Supermärkten in und um Paris 120 Verkostungsveranstaltungen mit Ananas und Maniok aus Costa Rica statt. In Deutschland finden im gleichen Zeitraum in 17 EDEKA-Supermärkten der Meyer- und Struve-Gruppen in Hamburg und Umgebung weitere 120 Verkostungsveranstaltungen für frische Ananas statt, wodurch die Präsenz und Positionierung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus Costa Rica auf beiden Märkten weiter gestärkt wird.

„The Natural Choice" startete am 22. Juni 2026 und wird im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Spanien ausgestrahlt. Weitere Informationen finden Sie im essential COSTA RICA Brand Store auf Amazon.

Informationen zu essential COSTA RICA

essential COSTA RICA ist die offizielle Landesmarke Costa Ricas, die darauf abzielt, das Image des Landes auf dem internationalen Markt zu positionieren und daraus Nutzen zu ziehen. Die Strategie zielt darauf ab, das Ansehen des Landes durch Tourismus, ausländische Direktinvestitionen und Exporte zu stärken.