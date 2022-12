„Freundschaftsgespräche über die Zukunft" einer chinesisch-deutschen Städtepartnerschaft fanden in Weifang, China, statt

WEIFANG, China, 24. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Vor einigen Tagen fand in Weifang die Veranstaltung „Freundschaftsgespräche über die Zukunft" statt, die von der Öffentlichkeitsabteilung des städtischen Parteikomitees von Weifang und dem Amt für auswärtige Angelegenheiten von Weifang in Auftrag gegeben wurde. An der Veranstaltung nahmen auch Offizielle der Öffentlichkeitsabteilung des städtischen Parteikomitees, des Dorfes Nanzhanglou, der Stadt Heguan und deutsche Vertreter der Partnerschaft teil.

Weifang und das bayrische Freising pflegen seit der Gründung ihrer Städtepartnerschaft vor 35 Jahren einen regen Austausch und eine enge Kooperation. Im Jahr 1990 führten das Dorf Nanzhanglou, die Stadt Heguan, China und Deutschland ein Kooperationsprojekt zur Landkonsolidierung und Erneuerung des ländlichen Raums durch. Dieses Projekt war das erste landwirtschaftliche Projekt, nachdem die Provinz Shandong und Bayern eine freundschaftliche Beziehung eingegangen sind. Die Durchführung des Projekts hat die Produktions- und Lebensbedingungen der Bewohner des Dorfes Nanzhanglou verbessert, ihr Einkommen erhöht und erfolgreich ein Modell der ländlichen Revitalisierung erforscht, um eine gleichberechtigte Entwicklung zwischen städtischen und ländlichen Gebieten durch Landkonsolidierung und der Erneuerung des ländlichen Raums zu erreichen.

Die Freundschaftsgespräche sollen den freundschaftlichen Austausch und die praktische Zusammenarbeit von Weifang mit Deutschland vertiefen und der lokalen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dienen. In dem Austausch diskutierten die beiden Seiten über chinesisch-deutsche Kooperationsprojekte, Kultur und Bildung, Talentaustausch und andere Aspekte und tauschten Ideen für die weitere Zusammenarbeit aus.

