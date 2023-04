„Getter Robo" von Go Nagai, dem Schöpfer von Goldorak (Grendizer), Jeeg Robot und Mazinger Z, kommt als Realverfilmung auf die Leinwand

TOKIO, 24. April 2023 /PRNewswire/-- Getter Robo (das Original-Manga von Go Nagai und Ken Ishikawa) wird zur Feier seines 50. Jubiläums 2025 als Realfilm veröffentlicht.

Wir produzieren aktuell einen Proof-of-Concept-Trailer!

BIGONE Inc. gibt die Produktion einer Realverfilmung von Getter Robo bekannt, die auf der ursprünglichen Manga-Serie von Go Nagai und Ken Ishikawa basiert.

Die Serie war die erste ihrer Art — ein Meisterwerk von japanischem Manga und Anime. Darin geht es um drei Fahrzeuge, die gemeinsam einen riesigen Roboter bilden.

Offizielle Website der Realverfilmung „ Getter Robo ": https://getterrobo.jp/en.html

Der absolute Klassiker unter den Riesen-Transformer-Roboter-Geschichten als Realfilm!

Getter Robo erzählt die Geschichte von Riesenrobotern und wurde von Go Nagai und KenIshikawa zwischen 1974 und 1975 verfasst.

Die Erzählung wurde als Manga-Serie in Weekly Shonen Sunday und als TV-Serie auf Fuji Television veröffentlicht.

Getter Robo ist der Höhepunkt japanischer Riesenrobotergeschichten. Ihm wird weithin die erstmalige Verwendung des Elements „Kombinieren von Kräften" in dem Genre zugeschrieben.

Während die TV-Serie mit einer einfachen Geschichte vom Sieg des Guten über das Böse ein jüngeres Publikum ansprach, hatte die ursprüngliche Manga-Serie von Ken Ishikawa einen schärferen, stärker von Gewalt geprägten Ton, der von Hardcore-Fans gefeiert wird. Das bahnbrechende Meisterwerk, das seit vielen Jahren eine Vielzahl von Anime- und Manga-Fans begeistert, feiert 2025 sein 50-jähriges Jubiläum.

Um Geld für die Produktion eines Proof-of-Concept-Trailers zu sammeln, der sich auf die Entwicklung fortschrittlicher visueller Effekttechniken konzentriert, führt das Unternehmen bis zum 1. Mai 2023 eine Kickstarter-Kampagne durch.

Kickstarter-Kampagne für Proof-of-Concept-Trailer

Wir haben vor, den Spielfilm zur Feier des 50-jährigen Jubiläums von Getter Robo 2025 ins Kino zu bringen.

Um den einzigartigen Look des Original-Mangas umzusetzen, sind viele technisch anspruchsvolle visuelle Effekte erforderlich. Um diese Effekte richtig zu entwickeln und zu testen, planen wir die Produktion eines kurzen Proof-of-Concept-Films in Zusammenarbeit mit unserem Team von talentierten Künstlern im In- und Ausland.

Wir starten eine Kickstarter-Kampagne und bitten Sie, liebe Manga- und Getter Robo -Fans, uns dabei zu helfen, diese fantastische Serie auf die Leinwand zu bringen!

