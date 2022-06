Growatt erhält Siegel „Top Brand PV Storage" in den wichtigsten globalen Speichermärkten

BONN, Deutschland, 10. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das weltweit anerkannte Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat Growatt in mehreren wichtigen Solarspeichermärkten, darunter Italien, Australien, Großbritannien, Skandinavien, die Tschechische Republik und Brasilien, sechs „Top Brand PV Storage"-Siegel verliehen. In Bezug auf Zuverlässigkeit, Marktdurchdringung, Markenbekanntheit und Zufriedenheit übertrifft Growatt die anderen Anbieter in diesen Ländern und Regionen.