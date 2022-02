HeiQ AeoniQ, das „bahnbrechende" dekarbonisierende Garn, wird von HUGO BOSS und The LYCRA Company gefördert.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie „CLAIM 5" von HUGO BOSS (MDAX: BOSS) – eines der führenden Unternehmen auf dem globalen Premium-Bekleidungsmarkt – realisierte das Unternehmen das erste nachhaltigkeitsbezogene Investment der Gruppe in Form einer Beteiligung von 5 Millionen USD an HeiQ AeoniQ LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der in London notierten HeiQ Plc (LSE: HEIQ). HUGO BOSS ist das erste Unternehmen, das in das Rennen um die Übernahme von HeiQ AeoniQ eingestiegen ist und sich seinen Anteil am HeiQ AeoniQ-Kapital gesichert hat. Die Investition wird durch eine zusätzliche Vereinbarung in Höhe von 4 Millionen USD ergänzt, die der Erreichung der vereinbarten Ziele unterliegt. Die strategische Partnerschaft wird HUGO BOSS dabei helfen, die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens zu erreichen, darunter das Ziel der Klimaneutralität im eigenen Verantwortungsbereich bis 2030 und in der gesamten Wertschöpfungskette bis 2045. Darüber hinaus legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Etablierung eines End-to-End-Kreislaufwirtschaftsmodells. Die Investition passt somit perfekt in das Ziel von HUGO BOSS, den Anteil an nachhaltigeren Materialien in den kommenden Jahren stark zu erhöhen. Mittel- bis langfristig konzentriert sich HUGO BOSS auf das Potenzial, die derzeit verwendeten Polyester- und Nylonfasern durch die zellulosehaltigen HeiQ AeoniQ-Fasern materiell zu ergänzen und zu ersetzen.