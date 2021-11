Hisense feiert die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ ein Jahr vor dem Start mit einer „Too Big To Miss"-Kampagne

„Too Big To Miss"-Kampagne verbessert Turniererlebnisse

Als Sponsor des prestigeträchtigsten Turniers im Fußball markiert Hisense das Ereignis als „Too Big to Miss", eine Social-Media-Kampagne, um zu zeigen, warum die Fans es nicht verpassen dürfen - und wie Hisense ihnen helfen kann, das beste Erlebnis zu Hause zu haben.

Mit Too Big to Miss startet Hisense offiziell in die Vorbereitung auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, denn die Vorfreude der Fans auf der ganzen Welt steigt, sobald sich ihre Mannschaften für das Turnier im nächsten Jahr qualifizieren.

Zur Feier des einjährigen Countdowns bis zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ bietet Hisense attraktive Preisnachlässe und startet seine interaktive Social-Media-Kampagne "1121", die den 21. November als Meilenstein würdigt und den Fans die Chance gibt, bei entsprechenden Aktivitäten Preise zu gewinnen.

Die Teilnehmer hatten die Chance, im Rahmen der Aktion Turnierkarten, hochwertige Hisense-Produkte oder Trikots der Nationalmannschaft zu gewinnen.

Holen Sie sich mit den bahnbrechenden Hisense TVs das Stadion nach Hause.

ULED-TV U6

Der Hisense U6 TV zeichnet sich durch authentische Farben, brillante Kontraste, klare Bewegungen und ausgeprägte Details aus und bietet einen Sportmodus, der Sportbilder flüssig wiedergibt und das Unterhaltungserlebnis auf ein neues Niveau hebt.

UHD TV A7

Der A7 TV bringt Unterhaltung auf ein atemberaubendes Kinoniveau. Genießen Sie intensive, lebensechte Farben mit dem Quantum Dot, HDR10+ Dekodierung, Dolby Vision und der 4K-Technologie, die jeden Moment Ihrer Lieblingsspiele zum Leuchten bringen kann. (Spezifische Funktionen sind je nach Region unterschiedlich)

Laser TV L9G

Der massive 100-Zoll-Tageslichtbildschirm mit Umgebungslichtunterdrückung (Ambient Light Rejecting, ALR) liefert in luftigen, gut beleuchteten Räumen ein unglaublich klares Bild und ist perfekt auf den Laser TV L9G abgestimmt. Ein echter Wohnzimmer-Fernseher, der Sportspiele auf ein neues Level hebt.

