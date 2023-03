HL Mando von General Motors Company (GM) als „Supplier of the Year 2022" ausgezeichnet

„Es ist eine große Ehre, dass wir von GM in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Auszeichnung „Supplier of the Year" erhalten haben", sagte Steve (Seong-Hyeon) Cho, Geschäftsführender Direktor und CEO, von HL Mando.

SEOUL, Südkorea, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- HL Mando, ein Unternehmen, das sich auf autonome Fahrlösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, wurde von der General Motors Company (GM) zum „Supplier of the Year (SOY) 2022" ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde dem Unternehmen drei Jahre in Folge zuteil, beginnend mit dem Gewinn des „Launch Excellence Award" im Jahr 2020.

(From the left) (1) Fabiola Galera Rogano, GM Executive Director of Chassis & Thermal Management Global Functional Leader (2) Vice President Yun Lee, Head of HL Mando Americas Region (3) Director Jeff Pontius, Engineering Director of HL Mando America Brake R&D (4) Executive Director Jason (Jae-hyuk) Kim, President of HL Mando America Novi (5) Executive Director Peter Layer, GM Chassis Body Structures Purchasing & Supply Chain [HL Mando Awarded “2022 Supplier of the Year” by GM]

Die 31. Verleihung des SOY 2022 fand am 23. März 2023 (Ortszeit) in San Antonio, Texas statt, an der 107 Lieferanten aus 10 Ländern, darunter HL Mando America, teilnahmen und den SOY Award entgegennahmen. Der SOY Award wird an herausragende Partnerunternehmen verliehen, die zu den besten 1 % aller GM-Zulieferer gehören und jährlich aus über 20.000 Zulieferern weltweit ausgewählt werden. Geschäftsführender Direktor und CEO Steve (Seong-Hyeon) Cho von HL Mando, Vice President Yun Lee (Leiter der HL Mando Americas Region), Executive Director Jason (Jae-Hyuk) Kim (Präsident von HL Mando America Novi) und Director Jeff Pontius (Technischer Director von HL Mando America Brake R&D) waren bei der diesjährigen Zeremonie anwesend.

HL Mando hat den SOY Award seit 2003 insgesamt neun Mal gewonnen. Trotz der äußerst schwierigen Zeit der COVID-19-Pandemie und des Lieferengpasses bei den Halbleitern im Jahr 2020 hat HL Mando den SOY Award drei Jahre in Folge gewonnen. HL Mando erhielt im Jahr 2022 sowohl in den Bereichen Geschäftsleistung (fehlerfreie Produkteinführung, Produktlieferung und Qualitätserhaltung) und Kulturelle Schwerpunkte (Sicherheit und Kommunikation und Transparenz) Bestnoten.

„Wir freuen uns sehr, diese herausragenden Lieferanten nach einem weiteren herausfordernden Jahr in der Automobilindustrie auszuzeichnen", so Jeff Morrison, GM Vice President of Global Purchasing and Supply Chain. „Sie haben unzählige Hindernisse überwunden und beispielhaft gezeigt, was es bedeutet, belastbar, einfallsreich und entschlossen zu sein. Darüber hinaus haben diese Zulieferer ihr Engagement für nachhaltige Innovationen und für die Entwicklung fortschrittlicher Lösungen in Zusammenarbeit mit dem GM-Team bewiesen."

Auch CEO Steve Cho bedankte sich während der Zeremonie: „Es ist eine große Ehre, dass wir den SOY Award von GM in solch schwierigen Zeiten erhalten haben. Ich möchte allen Mitgliedern unserer Gewerkschaft sowie den Niederlassungen und Tochtergesellschaften in aller Welt danken, die gemeinsam daran gearbeitet haben, uns zu dem zu machen, was wir heute sind."

HL Mando Corporation (KS 204320) ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf Lösungen für Elektroautos und autonomes Fahren spezialisiert hat und in den ESG-Ratings von MSCI (2021) mit Bestnote A bewertet wird. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Republik Korea. HL Mando bietet hochmoderne Fahrsysteme (Bremsen, Lenkung, Aufhängung, Antrieb, Energielösungen) zusammen mit Softwarelösungen für Fahrzeughersteller und neu aufstrebende Mobilitätsdienstleister in den drei Technologiebereichen integrierte Fahrzeugsicherheit, autonomes Fahren und Elektromobilität, die es Fahrzeugen ermöglichen, intuitiv bzw. gezielt zu steuern und geschickt zu manövrieren. HL Mando bedient über sechzig (60) Kunden an über 50 Standorten weltweit, darunter lokale und globale Automobilhersteller in allen wichtigen Regionen der Welt. HL Mando verfolgt die Vision, eine Welt zu schaffen, in der Mobilität wahre Freiheit bringen kann. Weitere Informationen finden Sie auf [www.hlmando.com ]

