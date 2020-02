HONOR unterstützt „1+8+N"-All-Scenario-IoT-Strategie mit umfassender Suite neuer intelligenter Geräte

Die Auslieferung intelligenter Geräte in Europa wird 2023 erwartungsgemäß die 500-Millionen-Grenze überschreiten, verglichen mit 436 Millionen Geräten in 2019, so der Bericht Intelligent living in Europe. Zwischen 2020 und 2023 wird der Markt für intelligente Geräte in Europa voraussichtlich um 3,5 % wachsen, wobei intelligente Lautsprecher und intelligente persönliche Audiogeräte die am schnellsten wachsenden Kategorien sind.