„ICH GEHE NACH SCHOTTLAND!" HARRISON FORD WIRD DAS GESICHT VON GLENMORANGIE SINGLE MALT WHISKY

Once Upon a Time in Scotland begleitet Harrison Ford auf einer Reise in die Heimat von Glenmorangie. In den Highlands entdeckt er die Handwerkskunst, die in jede Flasche des komplexen und eleganten Whiskys einfließt. Der Schauspieler genießt das authentische Schottland – von den Besonderheiten des schottischen Akzents, der Kilt-Etikette bis zum Kennenlernen der Einheimischen bei einem Dram Single Malt. Bewusst wurden die Szenen unkonventionell im „Off-Script" Stil gedreht.

Die Episoden zeigen die natürliche Schönheit der Highlands im Nordosten Schottlands: Die historische Destillerie in Tain, in der Glenmorangie seit über 180 Jahren gebrannt wird, das geschichtsträchtige Ardross Castle aus dem 19. Jahrhundert und die atemberaubende Landschaft rund um Loch Glass. Mit Harrison Ford spielt das Destillerie-Team unter der Leitung von Joel Edgerton sich selbst, während die Flaggschiff-Whiskys Glenmorangie Original 12 Years Old und Glenmorangie Infinita 18 Years Old, ebenfalls eine Hauptrolle übernehmen.

Die 12 Folgen und der Herofilm von Joel Edgerton werden durch Fotos von Modefotograf Lachlan Bailey ergänzt. Sie zeigen Harrison Ford, wie man ihn noch nie gesehen hat: in einem stylischen schottischen Kilt der Streetwear-Marke Palace.

Caspar MacRae, President & CEO of The Glenmorangie Company, sagt:

„Harrison Ford ist ein echter Weltstar und wahrer Whisky-Liebhaber. Ein Traum wurde wahr, ihn für diese Kampagne zu gewinnen und in den Highlands willkommen zu heißen. Hier, in unserer Heimat, erfuhr er so viel über Glenmorangie. Er ist jemand, der sein Handwerk über Jahrzehnte hinweg verfeinerte. Deshalb schätzt er das tiefe Engagement und die Fähigkeiten unseres Destillerie-Teams. So wie wir hat er auch keine Angst, über sich selbst zu lachen – und ich denke, Joel hat seine authentische Herzlichkeit und seinen schelmischen Humor perfekt eingefangen. Wir hoffen, dass Whisky-Liebhaber weltweit die Episoden genießen und durch Harrison die echten Menschen und Orte hinter unseren Whiskys entdecken."

Harrison Ford, Star in Once Upon a Time in Scotland, sagt:



„Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Team in der Destillerie sehr genossen – sie sind alle großartig. Der gesamte Dreh war von schönen Überraschungen geprägt: kleine unerwartete Momente. Dank Glenmorangies Sinn für Humor, mussten wir uns nicht ganz so ernst nehmen. Ich denke, was Joel produzierte, hat einen gewissen Charme, unprätentiös und einfach amüsant."

Joel Edgerton, Regisseur von Once Upon a Time in Scotland, sagt:



„Ständig sehe ich Werbespots, die einem gewohnten Muster folgen. Umso mehr gefällt es mir, wenn die Dinge stattdessen ein wenig disruptiv, lustig und frech sind. Wie schön, dass wir in der eher traditionell geprägten Whisky-Welt die Möglichkeit hatten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es machte Spaß, die Ernsthaftigkeit, die oft in solche Werbekampagne einfließt, zu untergraben. Ich hoffe, dass die Leute den Kurzfilm und die Episoden in voller Länge ansehen – sie genießen und weiter teilen."

Once Upon a Time in Scotland wird ab dem 28. Januar 2025 weltweit auf Online Video Plattformen, im Connected TV, Out-of-Home, in experimentalen Werbeformen und auf Social Media veröffentlicht. Die sechs Episoden und Behind-The-Scenes sind in voller Länge auf Glenmorangie.com zu sehen, weiteres folgt im Laufe des Jahres 2025.

Instagram: @glenmorangie #glenmorangie

glenmorangie.com

Über Glenmorangie

Die Whiskymacher von Glenmorangie nutzen ihre unendliche Fantasie und fünf Hauptzutaten – Holz, Wasser, Gerste, Hefe und Zeit – um sich köstliche Single Malt Whiskys auszudenken. Sie haben ihr handwerkliches Können seit mehr als 180 Jahren verfeinert. In Schottlands höchsten Brennblasen, die mehr Geschmack und Aroma ermöglichen, brennen sie delikate und fruchtige Destillate. Unter Leitung des Direktors für Whisky Creation, Dr. Bill Lumsden, ist dieses Team von Pionieren auf einer Mission, neue Geschmackserlebnisse in die Welt der Single Malts zu bringen.

Über „Once Upon a Time in Scotland"

Mit „Once Upon a Time in Scotland" lenkt Glenmorangie den Blick auf seine Herkunft, seine Handwerkskunst und die Menschen, die preisgekrönte Whiskys herstellen – ein spielerischer und authentischer Blick auf die Heimat, die Glenmorangies grenzenlose Fantasie beflügelt.

Glenmorangie empfiehlt massvoll-geniessen.de

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2QVdfx-Tric

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2604858/Once_Upon_a_Time_in_Scotland.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2604857/Glenmorangie_Logo.jpg