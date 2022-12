„Jeśli chcesz się wzbogacić, najpierw zbuduj drogi" POWERCHINA pomoże Serbii zrealizować jej marzenie

PEKIN, 7 grudnia 2022 /PRNewswire/ -- Raport informacyjny CRI Online:

Serbia, położona na styku Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który nawiązał wszechstronne partnerstwo strategiczne z Chinami. Projekt „Belgrade Belt Highway" na budowę autostrady w jej stolicy jest dla POWERCHINA punktem zwrotnym w otwieraniu się na rynek europejski. Podczas ceremonii otwarcia odcinka S5 prezydent Serbii Aleksandar Vucic wspomniał o starym chińskim powiedzeniu "jeśli chcesz się wzbogacić, najpierw zbuduj drogi", które bardzo pasuje do koncepcji rozwoju Serbii w ostatnich latach.

Bliskie stosunki chińsko-serbskie oraz życzliwość serbskiego rządu i mieszkańców wobec chińskich przedsiębiorstw stanowiły dobry fundament dla postępu projektu „Belgrade Belt Highway". W ramach projektu zatrudniono wielu serbskich inżynierów i menedżerów wyższego szczebla, aby zapewnić mu lokalne zarządzanie, co nie tylko skróciło fazę przejściową na etapie wstępnym, ale także stworzyło solidne podstawy do jego sprawnego wdrożenia.

Jovica Radic, zastępca głównego inżyniera właściciela projektu, powiedział, że ukończenie autostrady pozwoli złagodzić ruch i umożliwi objazdy w stolicy, zmniejszy liczbę wypadków drogowych, obniży koszty przejazdu, zmniejszy zanieczyszczenie środowiska miejskiego oraz ograniczy szkodliwe emisje i hałas z pojazdów w obszarach miejskich.

„Projekt jest dużym wyzwaniem. Wykonawcy są gotowi podjąć się tego dużego wyzwania i w krótkim czasie zainwestowali wiele umiejętności i podjęli liczne wysiłki. Tunele i mosty stanowią dużą część projektu, co stanowi utrudnienie dla budowy. Jednak w takich okolicznościach ciężka praca, umiejętności zarządzania, wysoki poziom techniczny i doskonałe zdolności budowlane POWERCHINA udowodniły, że w przyszłości będzie niezawodnym i wiarygodnym partnerem w sektorze infrastruktury" – powiedział Jovica Radic. Wyraził on nadzieję, że chińskie firmy dzięki swojej inteligencji, wpływom politycznym i technologii podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z szybkim rozwojem w Chinach i przyczynią się do rozwoju Serbii.

