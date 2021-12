LG LED 136" redefine a experiência de cinema em residências de luxo

O painel LG LED 136" é diferente de qualquer outra tecnologia de televisores ou monitores para uso residencial, usando mais de 2 milhões de LEDs individuais para fornecer altíssimo desempenho com brilho excepcional, durabilidade, amplo ângulo de visão e uma imensa gama de cores, mesmo em ambientes mais iluminados, por exemplo com muitas janelas. A tecnologia LED é visivelmente diferente em comparação às "TVs LED" que possuem retroiluminação em sua estrutura. As imagens da tecnologia são criadas diretamente pelos LEDs e, assim, fornecem alta taxa de contraste e brilho, exibindo as imagens mais vivas disponíveis em uma tela de vídeo atualmente.

A alta qualidade do produto está presente nos mínimos detalhes, começando pelo processo de transporte, que utiliza um case especialmente desenvolvido para proteger e organizar todos os componentes até a entrega ao cliente; passando pelo desempenho, com tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range) para representar imagens com mais precisão, realismo e preparado para automação residencial com certificação Crestron Connected; e, por fim, com durabilidade sem paralelo, sendo desenvolvido para operar no mínimo 100.000 horas – em outras palavras, oferece qualidade de imagem impressionante por mais de 10 anos.

Seu design minimalista e sofisticado garante perfeita adaptação aos mais diferentes projetos de arquitetura e ambientes. Outra vantagem é que todos os componentes de uma solução de LED estão integrados no mesmo produto, facilitando o processo de instalação e a posterior utilização do produto, que é feita de forma simples e intuitiva, como uma TV tradicional, por meio do seu controle remoto.

Além do uso residencial, o LG LED 136" é versátil para atender as necessidades de escritórios, em suas salas de reuniões, e também ambientes educacionais, religiosos, hotéis, entre outros, quando o objetivo é criar auditórios. Por apresentar cores mais vivas e nítidas quando comparado a um projetor, por exemplo, o painel de LED é mais eficiente ao atrair a atenção do público e aumentar seu engajamento durante as apresentações.

"É realmente o que há de mais avançado em tecnologia para reprodução de vídeos residenciais, oferecendo qualidade e desempenho que agrada aos mais exigentes consumidores que desejam algo não apenas imersivo, mas também altamente exclusivo", afirma Leonardo Di Clemente, gerente de produtos da LG responsável pela categoria de LED. "O uso da tecnologia LED, já popular em ambientes corporativos, é uma das principais tendências para uso em residências de alto padrão e deve se consolidar nos próximos anos. A LG está preparada para este novo mercado oferecendo tecnologia de ponta e os mais elevados padrões de qualidade, certificados internacionalmente", finaliza.

Para mais informações sobre essa super tela, acesse: https://www.lg.com/br/business/led-signage/lg-laec015-gn.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por três divisões de negócios – Home Entertainment, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar-condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

