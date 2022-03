Libertex gewinnt die Auszeichnung „Bester CFD-Broker - Europa" bei der 10. Ausgabe der Global Brands Magazine Awards

- Libertex hat den Preis „Bester CFD-Broker - Europa, 2022" gewonnen. Die Preisverleihung wird Anfang 2022 im Palm Jumeirah - Waldorf Astoria in Dubai stattfinden.

LONDON, 16. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Global Brand Awards ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung des Global Brands Magazine , einer internationalen Publikation in Großbritannien. Mit dem Preis sollen Marken gewürdigt werden, die in einem breiten Spektrum von Sektoren hervorragende Leistungen erbringen. Libertex wurde in den Bereichen digitale Innovation und Unternehmensentwicklung bewertet.