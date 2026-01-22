LILYSILK präsentiert die Frühjahrskollektion 2026 „Mediterranean Muse" und bringt eine Geschenkbox zum Valentinstag auf den Markt

NEW YORK, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die sich dafür einsetzt, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat am 22. Januar 2026 offiziell ihre Frühjahrskollektion 2026 „Mediterranean Muse" vorgestellt. Inspiriert vom natürlichen Licht, den Küstenlandschaften und der Lebensphilosophie des Mittelmeerraums präsentiert die Kollektion einen raffinierten Ausdruck moderner Eleganz, der auf fließendem Design, bewusster Handwerkskunst und alltäglicher Leichtigkeit basiert. Passend zum Valentinstag hat die Marke außerdem ihr erstes Geschenkset aus rosa gestreifter Seide auf den Markt gebracht, das eine neue Möglichkeit bietet, in der Zeit der Liebe Wärme und Zuneigung auszudrücken.

Inspiriert von sonnenbeschienenen Küsten, weiß getünchten Gebäuden und dem sanften Rhythmus des Lebens an der Küste spiegelt Mediterranean Muse die Vision von LILYSILK wider, die sich durch mühelose Raffinesse auszeichnet. Die Kollektion vereint luftige Silhouetten, klare Linien und eine ruhige Farbpalette aus Ägäisblau, Marmorweiß und sonnenglänzendem Gold und bietet zeitlose Stücke, die sich nahtlos vom Tag bis zum Abend tragen lassen.

Zu den wichtigsten Stücken der Kollektion gehören der kurzärmelige Pullover aus gebürstetem Kaschmir, der aus hochwertigem mongolischem Kaschmir gefertigt ist und sich durch Weichheit und dauerhaften Tragekomfort auszeichnet, die gestreifte, waschbare Strickjacke aus Merinowolle, die maschinenwaschbar ist und Funktionalität mit raffiniertem Design verbindet, sowie der kurze Trenchcoat „Serica", ein doppelseitiger Trenchcoat aus Seidensatin, der eine architektonische Struktur mit fließendem Fall kombiniert und sich vielseitig kombinieren lässt.

„In dieser Saison finden wir Ruhe an der Mittelmeerküste", erklärte David Wang, CEO von LILYSILK. „Mediterranean Muse ist eine Hommage an Fluidität, Leichtigkeit und bewusstes Design, bei dem natürliche Schönheit und durchdachte Handwerkskunst in jedes Detail einfließen. Wahrer Luxus beginnt mit Respekt vor der Natur und unserer Lebensweise."

Die von LILYSILK parallel zur Frühjahrskollektion 2026 vorgestellte Valentinstagskollektionbesteht aus 19-Momme-Charmeuse-Seide und ist mit einem zarten rosafarbenen Streifen verziert. Die Kollektion umfasst Nachtwäsche und Accessoires, die Intimität und Fürsorge zelebrieren. Ausgewählte Artikel werden in einer speziell gestalteten rosa Geschenkbox präsentiert, die eine elegante Option für saisonale Geschenke darstellt. Obwohl diese Artikel auch nach den Feiertagen weiterhin erhältlich sein werden, sind die Box und die Zusammenstellung zeitlich so abgestimmt, dass sie die emotionale Resonanz der Saison verstärken.

LILYSILK basiert auf den Werten Handwerkskunst, Nachhaltigkeit und achtsames Leben und definiert modernen Luxus durch seine von der Natur inspirierte Ästhetik und die Auswahl hochwertiger Materialien immer wieder neu. Die Frühjahrskollektion 2026 unterstreicht zusammen mit dem Valentinstagsangebot die Mission der Marke, Menschen dabei zu unterstützen, jeden Tag schöner und sinnvoller zu leben.

