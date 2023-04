LILYSILK stellt seine Sommerkollektion 2023 „Absolute Delight" vor

NEW YORK, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Leben zu inspirieren, hat am 21. April 2023 ihre Sommerkollektion Absolute Delight herausgebracht. Sie bietet Outfits für Business Casual, City Life und besondere Anlässe, die die Sehnsucht der Seidenfans weltweit nach einer sensationellen Sommerzeit voller Fernweh und Abenteuer widerspiegeln. Mit edlen Stoffen und atemberaubenden Designs konzentriert sich die Kollektion auf Blusen für den Hochsommer, die nicht nur der Hitze trotzen, sondern auch einen offenen, entspannten Geist bewahren – perfekt, um die ganze Saison über cool und stylish zu bleiben.

LILYSILK 2023 Summer Collection: The Absolute Delight

Mit stilvollen Kleidern und eleganten Blusen mit zeitlosen Silhouetten wertet die „Business Casual"-Kollektion Ihre Bürogarderobe perfekt auf und bietet alles, was es für ein schickes Aussehen und einen selbstbewussten Auftritt am Arbeitsplatz braucht. Die coole und atmungsaktive Long Vest Jamaica ist eine klassisches, schlichtes Anzugteil aus Seide, das sich perfekt für das Pendeln zur Arbeit im Sommer eignet. Das Kleid Riffa ist ein klassisches Kleid in A-Linie mit Rundhalsausschnitt und verdecktem Reißverschluss am Rücken, dreidimensionaler Schnittstruktur und fließenden Bewegungen.

Die „City Life"-Kollektion von LILYSILK macht es einfach, sich für die Happy Hour zu stylen und bietet alles, was man für unvergessliche Ausgehabende braucht. Der kurze Streifenpullover aus gesponnener Seide lässt Sie in diesem Sommer cool und stylisch bleiben und ist ein lässiger Stil für unterschiedliche Anlässe. Das extrem angenehme kurzgeschnittene Wickelhemd aus sommerlich-kühler Charmeuse-Seide mit schickem Kragen und lockerer Schulterpartie passt sich verschiedenen Taillenweiten und Figuren an; die kleine Schleife am Rückenausschnitt sorgt für ein lebendiges Detail. So lässt es sich perfekt mit Shorts, Hosen, Röcken und sogar Kleidern für legere Anlässe und Urlaubskleidung kombinieren. Das Top Puli und das Neckholder-Top aus Seidengeorgette sind ebenfalls Stücke, die Ihnen in diesem Sommer mühelos Eleganz verleihen.

Die von LILYSILK liebevoll zusammengestellte Kollektion „Summer Escape Special Occasion" aus sorgfältig ausgewählten hochwertigen Bio-Seidenstoffen umfasst das leicht schwingende, schöne Kleid Adonis und das Shadow Print Camisole, ideal für Sommerferien am Strand und vieles mehr, während das Trägerkleid Pink Mimosa aus der Kollektion „Tequila Sunrise Flipped" aus leichten und atmungsaktiven Materialien für einen komfortablen und stylischen Strandlook sorgt.

David Wang, CEO von LILYSILK, sagte: „Es ist wieder Zeit für Sonnenschein und Sandstrand. Damit Seidenfans auf der ganzen Welt atemberaubende Momente erleben können, hat LILYSILK diese wunderbare Kollektion zusammengestellt, die das unbeschwerte, lässige Flair des Sommers verkörpert. Machen Sie sich bereit, die Saison mit offenen Armen zu empfangen – mit einer Garderobe, die ebenso abenteuerlustig ist wie Sie."

