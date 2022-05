Nationales chinesisches Seidenmuseum: Wiedereröffnung mit „Fashion Silhouettes"-Ausstellung im Hangzhou Tower

HANGZHOU, China, 31. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das Nationale chinesische Seidenmuseum hat kürzlich seine erste Ausstellung in einem kommerziellen Gebäude im Hangzhou Tower in Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang nach einer vorübergehenden Schließung aufgrund von COVID-19 eröffnet. Die Ausstellung ist die erste gemeinsame Initiative eines staatlichen Museums und Einzelhandelsunternehmen in China, die einen innovativen Weg für die Ausstellung von Kunst beschreitet und den Menschen einen besseren Zugang zu einem reichhaltigen kulturellen Erlebnis bietet.