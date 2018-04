Pekinská univerzita otvára „Inštitút pásu a cesty" pod patronátom Školy manažmentu Guanghua

Na znak podpory založenia inštitútu sa jeho otvorenia zúčastnil ZHENG Jianbang, viceprezident Národného výboru Čínskeho ľudového politického poradného zhromaždenia; ZHAO Ai, riaditeľ kancelárie pre všeobecné záležitosti riadiacej skupiny Iniciatívy pásu a cesty; WANG Dinghua, riaditeľ odboru vzdelávania učiteľov Ministerstva školstva; vedenie Pekinskej univerzity a predstavitelia vlády a podnikovej sféry z celého sveta.

Založenie Inštitútu pásu a cesty bolo plánované už od roku 2013 v rámci naštartovania hospodárskeho rozvoja v krajinách pozdĺž starodávnej čínskej hodvábnej cesty. Týkalo sa to krajín v Ázii, severnej a východnej Afrike či Európe. Počas otvorenia Inštitútu pásu a cesty zdôraznil viceprezident Pekinskej univerzity WANG Bo rastúcu úlohu Číny na medzinárodnom poli ako pozadie vzniku inštitútu: „Od reformy a otvorenia dospel v priebehu ostatných štyridsiatich rokov rozvoj Číny do ďalšieho štádia. Čína je teraz neodmysliteľne spojená so zvyškom sveta."

Inštitút zabezpečí možnosti vzdelávania pre budúcich lídrov v krajinách pozdĺž Iniciatívy pásu a cesty, bude realizovať výskum relevantný pre projekty tejto Iniciatívy a bude slúžiť ako platforma výmeny medzi ľuďmi. Dosiahnutie týchto cieľov bude zahŕňať interdisciplinárnu koordináciu medzi celosvetovo uznávanými odborníkmi na obchod zo Školy manažmentu Guanghua Pekinskej univerzity a akademickými zdrojmi z ostatných špičkových fakúlt tejto univerzity.

Dekan Školy manažmentu Guanghua Pekinskej univerzity LIU Qiao načrtol aj budúce plány náboru študentov: „V roku 2018 začneme s náborom ambicióznych a šikovných študentov s vodcovskými schopnosťami a globálnou víziou z krajín pozdĺž Iniciatívy pásu a cesty." Študenti sa budú môcť zapísať na pregraduálne štúdium na Škole manažmentu Guanghua Pekinskej univerzity, na medzinárodné programy MBA a EMBA a globálne vzdelávacie programy manažmentu bez získania titulu. V budúcnosti sa chystajú aj ďalšie možnosti štúdia.

Škola manažmentu Guanghua Pekinskej univerzity začala s vyhľadávaním partnerov podporujúcich poslanie Inštitútu. Finančná podpora partnerov umožní Inštitútu vytvoriť si svoje učebné osnovy a poskytnúť plné štipendium študentom prijatým do tohto programu. Spoločnosti alebo jednotlivci, ktorí by mali záujem o partnerstvo s Inštitútom pásu a cesty sa môžu obrátiť na Školu manažmentu Guanghua Pekinskej univerzity a získať viac informácií o možnostiach. Študenti, ktorí by mali záujem prihlásiť sa do niektorého z programov Inštitútu, môžu poslať email na adresu: deans@gsm.pku.edu.cn.

SOURCE Peking University Guanghua School of Management