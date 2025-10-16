Phoenix Tower International erhält die Zertifizierung „2025 Great Place To Work®" in 14 Märkten

„Bei PTI ist es unser Ziel, dies zu Ihrem besten Arbeitsplatz zu machen, den Sie je hatten, indem wir ein Umfeld schaffen, in dem sich jedes Teammitglied geschätzt, inspiriert und stolz fühlt, Teil unserer Reise zu sein", erklärte Dagan Kasavana, CEO von Phoenix Tower International.

„Diese Auszeichnung von Great Place To Work spiegelt unsere Kultur wider, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und Teamarbeit, Zusammenarbeit und Integrität großgeschrieben werden. Die Leidenschaft und das Engagement unserer Mitarbeiter machen PTI weiterhin zu einem wirklich außergewöhnlichen Arbeitsplatz."

Diese Zertifizierungen spiegeln das kontinuierliche Engagement von PTI wider, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter sich entfalten können. Anlässlich des 12-jährigen Firmenjubiläums unterstreicht diese Auszeichnung die Überzeugung von PTI, dass seine größte Stärke in seinen Mitarbeitern liegt, die jeden Tag für Wachstum, Innovation und Zielstrebigkeit sorgen.

Die Great Place To Work® Certification™ ist eine prestigeträchtige Auszeichnung, die ausschließlich darauf basiert, was Mitarbeiter über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz sagen. Diese Auszeichnung gilt weithin als globaler Maßstab für die Identifizierung von Unternehmen, die ein hohes Maß an Vertrauen, Zusammenarbeit und Engagement unter ihren Mitarbeitern fördern.

Marcella Barry, Chief People Officer bei PTI, fügte hinzu: „ Die Zertifizierung als Great Place to Work in 14 Märkten ist ein eindrucksvoller Beweis für die Leidenschaft, das Engagement und den Glauben unserer Mitarbeiter an das, was wir gemeinsam aufbauen. Bei PTI ist es unser Ziel, Ihnen den besten Arbeitsplatz zu bieten, den Sie je hatten, indem wir eine integrative, unterstützende Kultur schaffen, in der sich jeder geschätzt und befähigt fühlt, sich weiterzuentwickeln. Diese Anerkennung unterstreicht, dass wir durch Investitionen in unsere Mitarbeiter, ihr Wohlbefinden, ihre Entwicklung und ihre Verbundenheit mit unserem Unternehmenszweck einen Arbeitsplatz schaffen, an dem sich jeder wirklich entfalten kann."

Mit über 28.000 Sendemasten und Mobilfunkinfrastrukturanlagen in Nord- und Südamerika sowie Europa baut PTI seine globale Präsenz kontinuierlich aus und bleibt dabei seiner Philosophie treu, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dies macht das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur und zu einem Great Place to Work..

Informationen zu Phoenix Tower International

Das 2013 gegründete Unternehmen Phoenix Tower International besitzt und betreibt über 28.000 Türme, Dächer und andere Mobilfunkinfrastrukturen in 24 Märkten in ganz Amerika und Europa. Die Mission von PTI ist es, ein führender Anbieter von drahtloser Infrastruktur zu sein, die weltweite Konnektivität ermöglicht. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boca Raton, Florida, USA.

Erfahren Sie mehr unter www.phoenixintnl.com und folgen Sie PTI auf LinkedIn.

Informationen über die Great Place To Work® Certification™

Die Great Place To Work® Certification™ ist die maßgeblichste Auszeichnung als „Arbeitgeber erster Wahl", die Unternehmen anstreben. ist die maßgeblichste Auszeichnung als „Arbeitgeber erster Wahl", die Unternehmen anstreben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.greatplacetowork.com.

