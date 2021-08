Pía León wint "The World's Best Female Chef Award 2021", gesponsord door Nude Glass

The World's Best Female Chef Award, gesponsord door Nude Glass, maakt deel uit van het aanstaande programma voor The World's 50 Best Restaurants 2021, gesponsord door S.Pellegrino & Acqua Panna, met de belangrijkste prijsuitreiking in Antwerpen, Vlaanderen op 5 oktober, wanneer León haar prijs in ontvangst zal nemen.

León werd in 2018 uitgeroepen tot "Latin America's Best Female Chef". Kjolle, de eerste solo-inspanning van León, ontving de "Highest New Entry Award" op de "Latin America's 50 Best Restaurants 2019 list (nr. 21)". Ze was ook chef-kok bij Central toen het pionierende Peruaanse restaurant van 2015-2017 tot drie keer toe werd uitgeroepen tot "The Best Restaurant in Latin America".

León en echtgenoot Virgilio Martínez openden samen Mil, een restaurant op 3.500 m boven de zeespiegel in Cusco, Peru, dat ook een onderzoeks-, ontwikkelings- en interpretatiecentrum is dat deel uitmaakt van het Mater Iniciativa-project dat streeft naar meer informatie over Peruaanse producten en de oorsprong daarvan. Hun werk heeft een belangrijke rol gespeeld om de wereld meer informatie te geven over de buitengewone biodiversiteit van hun thuisland.

William Drew, directeur van Content voor "The World's 50 Best Restaurants", zegt: "Het is een eer om Pía León te benoemen tot "The World's Best Female Chef 2021". Haar toewijding aan inclusiviteit in haar keuken en passie voor het gebruik van de inheemse ingrediënten van haar land hebben een maatstaf gezet voor anderen."

León zegt: "Het meest positieve dat uit zulke uitzonderlijke tijden is voortgekomen, is dat ik heb kunnen blijven werken met een team dat uit geweldige mensen bestaat. Zij zullen deze prijs, net als ik, zien als een goede indicatie dat we op de goede weg zijn voor de toekomst."

