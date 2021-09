Pressekonferenz für die 2. „Ouhai Embraces Diversity" Global Talent Recruitment Drive am 6. September in Wenzhou, China

Der Schwerpunkt liegt auf dem Projektplan, den Branchen, die zum Erfolg des Projekts beitragen werden, sowie auf der Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte, um einen hochwertigen Talentpool zu entwickeln und gleichzeitig Innovation und Unternehmertum im gesamten Bezirk zu fördern. Im Einzelnen wurden 11 technische Projekte in den Technologiebedarf aufgenommen, die Investitionen in Höhe von 59 Millionen Yuan erfordern, wobei allein für eines der Projekte 12 Millionen Yuan vorgesehen sind. Im Rahmen der Rekrutierungskampagne für Hochbegabte müssen 104 leitende Positionen besetzt werden, für die jeweils ein Doktortitel oder höher und 3-5 Jahre Erfahrung in mittleren oder leitenden Positionen in verwandten Sektoren erforderlich sind. Sobald das Programm umgesetzt ist, können erfolgreiche Bewerber eine Belohnung von 5 Millionen Yuan sowie Zugang zu einer Reihe von günstigen Maßnahmen je nach Beschäftigungsgrad erhalten. Auf der Liste der dringend benötigten Fachkräfte wurden 523 Stellen ausgeschrieben, von denen 136 ein Jahresgehalt von mehr als 100.000 Yuan haben. Darüber hinaus wurden auch Stellen für neue Unternehmen und für Positionen in neuen und aufstrebenden Sektoren, darunter die Produktion von Kurzvideos, der Vertrieb von Live-Streaming und KI-Ingenieure, aufgenommen.