Seoul Design Foundation zeichnet 7 Teams mit dem „DDP Best Design Award" auf der DDP Design Fair 2020 aus

Koreas erste Online-Geschäftseinführungsmesse verzeichnet 200.000 Besucher

Wurde zu Koreas repräsentativer Online-Plattform, die die koreanische Designindustrie mit Produkten und Geschichten koreanischer Designer und Kleinunternehmer vorstellt

7 Teams wurden aus 103 Teilnehmern der 2020 DDP Design Fair über faire Bewertungsverfahren einschließlich Online-Voting und professioneller Begutachtung ausgewählt

Die ausgezeichneten Teams erhalten Zuschüsse für die Massenproduktion und Vergünstigungen für den Eintritt in den DDP-Laden; eine Belebung der Branche wird erwartet

Die Eröffnung der englischsprachigen Website soll die Rolle des Unternehmens in der internationalen Werbung stärken

Die 2021 DDP Design Fair wird stattfinden und ist für Bewerbungen bereit

SEOUL, Südkorea, 31. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Am 22.12. gab die Seoul Design Foundation bekannt, dass sie den „DDP Best Design award" an 7 Teams aus 103 Teilnehmern der „DDP Design Fair" vergeben hat.

Während der Pandemie fand die DDP Design Fair, eine Messe, die neue Produkte vorstellt, die von kleinen Produktionsbetrieben und Designern entwickelt wurden, online statt. Seit ihrer Eröffnung gab es mehr als 200.000 Besucher.