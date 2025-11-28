Shanghai Electric uruchamia Chińsko-Pakistańską Akademię Doskonałości dla Inżynierów w celu kształcenia talentów w ramach inicjatywy „Jeden pas, jedna droga"

Promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem przemysłowym a akademickim oraz chińsko-pakistańskiej wymiany technologicznej i kulturowej poprzez interdyscyplinarne kształcenie w zakresie energetyki i elektrotechniki.

SZANGHAJ, 28 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 24 listopada firma Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) oficjalnie uruchomiła Chińsko-Pakistańską Akademię Doskonałości dla Inżynierów ("Akademia") w ramach wspólnej inicjatywy Shanghai Electric i Szanghajskiego Uniwersytetu Dianji (Shanghai Dianji University). Celem Akademii jest kształcenie uzdolnionych inżynierów, którzy wyróżniają się na arenie międzynarodowej, są wszechstronni i potrafią łączyć różne dziedziny wiedzy, tworząc jednocześnie kluczową platformę wymiany technologicznej i kulturowej między Chinami a Pakistanem.

Wydarzenie inauguracyjne odbyło się jednocześnie online i offline w trzech miejscach zlokalizowanych na terenie obu krajów. Przedstawiciele projektu budowy zintegrowanej kopalni węgla i elektrowni Thar Block-I („Projekt Thar") oraz Szanghajskiego Uniwersytetu Dianji podpisali umowę o współpracy dotyczącą programu szkoleniowego w ramach realizacji Etapu I, tym samym oficjalnie rozpoczynając realizację inicjatywy kształcenia talentów.

Zhu Zhaokai, prezes Shanghai Electric Group, zauważył, że w obliczu głębokich zmian w globalnym krajobrazie przemysłowym przedsiębiorstwa coraz pilniej poszukują wszechstronnych talentów posiadających podstawową wiedzę teoretyczną, doświadczenie inżynierskie, umiejętność budowania międzynarodowych relacji oraz zdolność do współpracy międzykulturowej.

„Utworzenie Akademii to niezwykle istotna inicjatywa Shanghai Electric, której celem jest promowanie ścisłej współpracy między przemysłem, środowiskiem akademickim, ośrodkami badawczymi i centrami zastosowań oraz stworzenie międzynarodowego systemu kształcenia talentów - powiedział. - Wykorzystując potencjał akademicki Szanghajskiego Uniwersytetu Dianji w zakresie zaawansowanej produkcji, będziemy pogłębiać współpracę badawczą, praktyczne nauczanie i wymianę kadry akademickiej, wspólnie tworząc nowy model kształcenia międzynarodowych talentów w ramach inicjatywy >>Jeden pas, jedna droga<<".

Gong Siyi, rektor Szanghajskiego Uniwersytetu Dianji, wyraził przekonanie, że Akademia, jako kluczowy projekt pilotażowy za granicą, będzie traktowana priorytetowo. Łącząc wysokiej jakości kadrę naukową i zasoby edukacyjne, uczelnia stawia sobie za cel utrzymanie wysokich standardów w zakresie systemów rozwoju talentów, jakości nauczania i ogólnego wsparcia usługowego.

„Naszym celem jest uczynienie Akademii ważnym pomostem dla przyjaźni i współpracy technologicznej między Chinami a Pakistanem" - powiedziała.

Jako pierwszy międzynarodowy program kształcenia inżynierów prowadzony przez przedsiębiorstwa w ramach chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC), Akademia będzie realizować dostosowane do potrzeb projektu Thar programy studiów magisterskich, koncentrujące się na energetyce i elektrotechnice. Dzięki podwójnemu mentoringowi z udziałem profesorów i ekspertów branżowych, program przygotuje uczestników do podejmowania rzeczywistych wyzwań poprzez połączenie teorii z praktyką.

W ostatnich latach firma Shanghai Electric priorytetowo traktowała kwestię systematycznego kształcenia talentów i planowania strategicznego na potrzeby budowy Akademii, pogłębiając współpracę pomiędzy podmiotami z branży a środowiskiem akademickim w celu stworzenia ekosystemu innowacji skoncentrowanego na globalizacji i zaawansowanej integracji technologicznej.

Jako wspólna platforma rozwoju talentów utworzona przez Shanghai Electric Group i Szanghajski Uniwersytet Dianji, Akademia Doskonałości dla Inżynierów Shanghai Electric od momentu powstania w 2024 r. koncentruje się na wzmacnianiu pozycji ekspertów technologicznych i kształceniu wysokiej klasy specjalistów. Instytut jest zaangażowany w budowanie silnego zaplecza przyszłych liderów technologicznych.

Jako pierwsza flagowa inicjatywa Akademii, sympozjum Tech Expert pełni rolę prestiżowego forum dla czołowych ekspertów i naukowców, promującego dzielenie się wiedzą, współpracę techniczną i rozwój talentów. Od czasu jego zainicjowania odbyło się pięć sesji poświęconych najnowszym trendom technologicznym i praktycznym analizom inżynieryjnym.

Za proaktywną strategią Shanghai Electric w zakresie talentów stoi silne zaangażowanie w rozwój technologiczny i kapitał ludzki w tym okresie szybkich przemian. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. firma zainwestowała 2,546 mld CNY w badania i rozwój - co stanowi wzrost o 9,4% w ujęciu rok do roku i 4,7% całkowitych przychodów - przy czym 39,5% środków przeznaczono na nowo powstające sektory.

Aby utrzymać tempo rozwoju innowacji, firma Shanghai Electric uznała talenty za swój najważniejszy zasób strategiczny i zamierza nadal je traktować w ten sposób, reformując swój system rozwoju tak, aby stworzyć silny, dobrze zorganizowany zespół.

