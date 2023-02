SHAWN MENDES SE JUNTA A SCARLETT JOHANSSON COMO O MAIS NOVO EMBAIXADOR DA MARCA NA CAMPANHA "NATURE'S ARTISTRY" DE DAVID YURMAN

NOVA YORK, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- David Yurman, a marca de joias de luxo mais importante dos Estados Unidos, tem o prazer de anunciar seu mais novo embaixador: o cantor e compositor Shawn Mendes. O músico indicado ao Grammy trabalhará com a embaixadora da marca, Scarlett Johansson: vencedora do prêmio Tony, atriz indicada ao Oscar, mãe e filantropa.

Shawn Mendes para David Yurman 2023 Scarlett Johansson para David Yurman 2023

A campanha de 2023 da David Yurman, intitulada "Nature's Artistry", celebra a natureza como fonte constante de inspiração para a marca, cujas joias artísticas costumam apresentar designs esculturais inspirados em formas e padrões no mundo natural. Com dois dos artistas mais talentosos em suas áreas, "Nature's Artistry" nos convida a renovar nossa admiração pelo mundo em que vivemos e pela fonte criativa que ele oferece.

"Como uma marca fundada por artistas com uma dedicação de longa data às artes, a nova campanha captura a essência da David Yurman", disse Evan Yurman, presidente e diretor de criação da David Yurman. "Ao conceber 'Nature's Artistry', nós sabíamos que trazer talentos inspirados pelo mundo ao nosso redor e deixar seus instintos criativos guiarem em tudo o que fazem seria essencial. Tanto Scarlett quanto Shawn são artistas completos e com uma presença tranquila e acolhedora: qualidades que se destacam na campanha e são aprimoradas pelos ambientes naturais e pacíficos em que são vistos".

A série de imagens e curtas-metragens traz Mendes e Johansson relaxando em ambientes naturais. "Estou muito animado por trabalhar com uma marca tão incrível como a David Yurman, e por fazer parte de uma campanha que celebra a natureza e a criatividade", disse Mendes. Scarlett compartilha uma conexão semelhante com a marca: "Eu cresci em Nova York, e as campanhas de David Yurman sempre foram bem icônicas. A história de amor, paixão e expressão da marca pela arte ressoa em mim, pois a arte também é minha forma de expressão e parte do viver e respirar".

Para a campanha, Mendes e Johansson foram dirigidos e fotografados pelo renomado fotógrafo de moda Glen Luchford. O estilista de Johansson foi George Cortina, e Mendes foi produzido por George Cortina e Tiffany Briseno.

