Siteimprove gibt die Gewinner des „Global Accessibility Customer Award 2026" bekannt - ausgezeichnet für ihr Engagement für Barrierefreiheit, KI-Innovationen und messbare Ergebnisse

Zu den für ihr Engagement im Bereich Barrierefreiheit ausgezeichneten Unternehmen und Einrichtungen zählen Barclays, Shell, die Harvard University, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, die CQUniversity Australia, Posten Bring A/S und die Universität Ottawa

KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Global Accessibility Awareness Day gab Siteimprove, ein führender Anbieter von agentischer Content-Intelligence, heute die zehn Gewinner der „Siteimprove.ai Global Digital Accessibility Awards" bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Organisationen und Teams gewürdigt, die bei der Schaffung barrierefreierer und inklusiverer digitaler Erlebnisse eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Gewinner werden am 15. Global Accessibility Awareness Day (GAAD) bekannt gegeben, einer Initiative, die sich der Sensibilisierung für digitalen Zugang und Inklusion widmet.

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Die Global Digital Accessibility Awards würdigen Kunden von Siteimprove.ai, die Barrierefreiheit als zentralen Bestandteil ihrer digitalen Strategie vorantreiben. Diese Organisationen haben nachweislich positive Auswirkungen erzielt, Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorangetrieben und sich dafür eingesetzt, inklusive digitale Erlebnisse für alle zu verbessern. Die diesjährigen Gewinner sind:

Die Besten im Gesundheitswesen: AdventHealth

Die Besten in der Fertigung: Bang & Olufsen

Die Besten beim Banking: Barclays

Die Besten der Kapitalmärkte: BlackRock

Die Besten bei APJ: CQUniversity Australia

Die Besten bei Pharmazeutika: GSK Canada

Die Besten im Hochschulwesen: Harvard University

Die Besten bei Öl und Gas: Shell

Die Besten im öffentlichen Sektor: Posten Bring A/S

Die Besten im Hochschulwesen (KANADA): University of Ottawa

„Die heutigen Preisträger sind Verfechter der Barrierefreiheit, Innovatoren im Bereich der KI und der lebende Beweis dafür, dass Barrierefreiheit das Leben von Menschen konkret verändert. Wir sind davon überzeugt, dass jeder der hier auf Siteimprove.ai vertretenen Vorreiter im Bereich Barrierefreiheit im Zeitalter der KI eine Vorreiterrolle einnimmt. Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Preisträger – Ihr Engagement für die Verbesserung des Zugangs zur digitalen Welt inspiriert uns alle." – Nayaki Nayyar, CEO, Siteimprove

Mit den Worten der Gewinner des Global Accessibility Award 2026:

„Digitale Barrierefreiheit ist grundlegend für die Zukunft der Bildung, und inklusive Technologie ist für das Lernen unerlässlich. An der Harvard University ist es unser Ziel, sicherzustellen, dass die Lehr- und Forschungsmission der Universität für alle zugänglich ist. Diese Arbeit ist nur möglich dank unseres äußerst talentierten Teams für digitale Barrierefreiheit, unserer vielen Kollegen an den verschiedenen Fakultäten der Universität und der starken Unterstützung durch die Universitätsleitung. Wenn wir Barrierefreiheit in unsere digitalen Umgebungen integrieren, schaffen wir eine Kultur, in der jeder uneingeschränkt teilhaben kann. Vielen Dank an Siteimprove für diese bedeutende Anerkennung." – Kyle Shachmut, Sr. Director, Digital Accessibility Services, Harvard University

„Bei Barclays geht es bei der digitalen Barrierefreiheit darum, wie wir sicherstellen, dass unsere digitalen Dienste und Inhalte für alle Kunden, Klienten und Kollegen leicht zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu nutzen sind. Wir legen klare Standards fest, die auf WCAG 2.2 AA abgestimmt sind, mit eindeutiger Verantwortlichkeit und Nachweismöglichkeiten, damit Teams Barrieren in großem Maßstab verhindern können. Wir unterstützen dies durch rollenbasierte Schulungen und zentrales Fachwissen mit lokaler Eigenverantwortung, damit mehr Kunden und Kollegen unsere Dienste vertrauensvoll nutzen können." – Paul Smyth, Director of Digital Accessibility, Barclays

„Barrierefreiheit ist unerlässlich, um sinnvolle digitale Erlebnisse zu schaffen. Mit Siteimprove.ai konnten wir sie in unsere täglichen Arbeitsabläufe integrieren und die Interaktion der Nutzer mit unseren Inhalten kontinuierlich verbessern. Dank der agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform von Siteimprove werden Aufgaben, die früher stundenlange manuelle Analysen erforderten, nun innerhalb von Minuten als klare, priorisierte Maßnahmen angezeigt – so stellen wir sicher, dass unsere digitale Präsenz inklusiv bleibt und in der heutigen KI-gesteuerten Suchlandschaft erfolgreich ist. Diese Anerkennung spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, unsere digitale Präsenz für alle inklusiver zu gestalten." – Giulia Miotti, Senior Manager, Content and Experience, Bang & Olufsen

„Digitale Barrierefreiheit ist für Shell keine isolierte Compliance-Maßnahme, sondern ein strategischer Faktor für Vertrauen, Inklusion und Leistung. Da wir ein großes und vielfältiges Portfolio an digitalen Angeboten betreiben, benötigen wir Lösungen, die sich effektiv skalieren lassen. Unsere Zusammenarbeit mit Siteimprove hat uns – zusammen mit der Modernisierung unserer Plattform und dem Prinzip „Accessible-by-Design" – dabei geholfen, unseren Ansatz zur Barrierefreiheit zu stärken, Prozesse zu optimieren und die Qualität unserer digitalen Erlebnisse sowohl für die Nutzer als auch für das Unternehmen zu verbessern. In der heutigen, von KI beschleunigten Welt, in der Inhalte schneller denn je erstellt und konsumiert werden, ist die Einbettung von Barrierefreiheit von Anfang an in unsere digitale Grundlage ein wichtiger Teil unserer Weiterentwicklung und unseres Strebens nach inklusiveren digitalen Erlebnissen." – Tomasz Abramowicz, Leiter Digital Solutions, Shell

„Wir haben Barrierefreiheit zu einem festen, messbaren Bestandteil unseres Arbeitsablaufs gemacht und damit bedeutende Verbesserungen für unsere Kunden erzielt. In einer Zeit, in der agierende KI die Art und Weise verändert, wie Patienten digitale Gesundheitsdienste entdecken und nutzen, stellen wir sicher, dass jeder Kontaktpunkt gerecht, inklusiv und leistungsfähig ist. Barrierefreie Erlebnisse sind nicht nur gute Praxis; sie sind Ausdruck dessen, wer wir sind." — Kristen Shock, Senior Web Manager, AdventHealth

„In jedem Investment- oder Fintech-Unternehmen verstärken sich digitale Inklusion und operative Exzellenz gegenseitig. Die Herausforderung liegt in der Umsetzung – der Aufrechterhaltung der Barrierefreiheit bei groß angelegten Migrationen von Altsystemen, der Einhaltung gesetzlicher und kundenorientierter Zeitpläne sowie der Skalierung über sichere, komplexe Plattformumgebungen hinweg. Durch den Übergang von reaktiven Korrekturmaßnahmen zu einem Modell der standardmäßigen Barrierefreiheit, unterstützt durch starke Governance, funktionsübergreifendes Fachwissen und nachhaltige Investitionen in Tools, können Unternehmen messbare Verbesserungen der Barrierefreiheit erzielen, wiederkehrende Fehler reduzieren und ein ausgereiftes, skalierbares Programm aufbauen, das konsistente, vertretbare Ergebnisse liefert" – Irfan Ali, Global Head of Digital Innovation, Transformation & Accessibility, BlackRock

„Bei GSK Canada ist digitale Barrierefreiheit ein geschäftliches Muss. Durch die Einbettung der digitalen Barrierefreiheit in unsere Omnichannel-Abläufe, Governance und Agenturstandards – und die Überwachung der WCAG-Konformität mit Siteimprove.ai – haben wir die Level-AA-Konformität auf unseren Websites auf über 90 % gesteigert. Barrierefreies Design stärkt das Vertrauen und verringert Risiken, was die Ergebnisse für Patienten und medizinisches Fachpersonal verbessert." – Darryl Clews, Strategy Lead, Omnichannel Marketing, GSK Canada

„An der CQUniversity waren wir schon immer der Überzeugung, dass Barrierefreiheit von Anfang an integriert werden sollte und nicht als nachträglicher Einfall behandelt werden darf. Unser Ziel ist es, Australiens barrierefreieste Universität zu sein, und das prägt jede Entscheidung, die wir treffen. Das Erreichen der WCAG 2.2 Level-AA-Konformität und die Auszeichnung als ‚Bildungswebsite des Jahres' durch das Centre for Accessibility Australia waren echte Meilensteine – eine Anerkennung dafür, dass unsere Arbeit einen echten Unterschied macht. Siteimprove hat unsere Arbeitsweise verändert. In Kombination mit KI-gestützten Tools und dem Engagement der Menschen, die hinter dieser Arbeit stehen, können wir mehr Studierende erreichen und die Messlatte für inklusiven digitalen Zugang immer höher legen." – Jonathan Powles, Vice President for Student Success, CQUniversity Australia

„Bei Posten Bring ist es unsere Vision, den Alltag zu erleichtern und die Welt kleiner zu machen – und dieses Versprechen muss auch im digitalen Bereich gelten. Mit mehr als 12.500 Mitarbeitern, die Millionen von Menschen in der gesamten nordischen Region betreuen, darf Barrierefreiheit kein nachträglicher Einfall sein; sie ist fest in den Kern unseres Designsystems integriert. Siteimprove verschafft uns bessere Einblicke und mehr Konsistenz bei unserer Arbeit an der kontinuierlichen Verbesserung, und die Ergebnisse sprechen für sich: Unser Digital Certainty Index ist seit 2019 um 17 Prozent gestiegen, und unser Barrierefreiheits-Score liegt nun bei fast 91 von 100 Punkten. „Da KI die Art und Weise verändert, wie Menschen digitale Dienste finden und nutzen, wissen wir, dass inklusive digitale Erlebnisse nicht nur das Richtige sind – sie sind der Weg, wie wir alle erreichen, denen wir dienen." – Omar Vidskjold Khan, Product Owner, Posten Bring A/S

„An der University of Ottawa betrachten wir digitale Barrierefreiheit als eine fortwährende Verantwortung, Barrieren zu beseitigen und einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen und Diensten für alle zu gewährleisten. Dies ist grundlegend, um eine uneingeschränkte Teilhabe an unserer Gemeinschaft und darüber hinaus zu ermöglichen. Mit der agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform von Siteimprove und im Rahmen ihres KI-Beta-Programms haben wir stundenlange Analysen in wenigen Minuten in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt. Dies hilft uns, unsere Websites zu optimieren und sicherzustellen, dass Inhalte barrierefrei und inklusiv sind und in der heutigen Suchlandschaft gute Ergebnisse bei SEO und AEO erzielen." – Nathalie Blanchard, Digital Marketing Manager, University of Ottawa

Die Einreichungen für 2026 haben die Messlatte dafür höher gelegt, wie Führungsstärke im Bereich der digitalen Barrierefreiheit in einer Welt der agentischen KI aussieht, und jede teilnehmende Organisation hat ein tiefes Engagement für die Transformation des Zugangs zur digitalen Welt bewiesen – was die Auswahl der Gewinner zu einer nicht einfachen Aufgabe machte. Siteimprove ist stolz darauf, auch die folgenden acht Kunden als Zweitplatzierte auszuzeichnen: Georgia Technology Authority, Danske Bank, The PHOENIX Group eCommerce Europe, University of Texas Arlington, Mass General Brigham, City of Austin Texas, Maricopa Community Colleges und eMoney.

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und Zweitplatzierten des Siteimprove.ai 2026 Global Digital Accessibility Award.

„Angesichts von weltweit über 1,3 Milliarden Menschen mit dauerhaften Behinderungen darf digitale Barrierefreiheit nicht länger als Nebensache betrachtet werden – sie muss eine zentrale Anforderung sein, von der Produktidee bis zur Markteinführung. KI verändert die Suche und wird zur neuen Startseite jeder Marke. Daher ist es unerlässlich, dass KI-Suchmaschinen und Webinhalte von Anfang an auf eine barrierefreie digitale Erfahrung setzen, um Vertrauen aufzubauen und zu erhalten. Die Gewinner des Siteimprove.ai-Kundenpreises haben vorbildlich gezeigt, was es bedeutet, Barrierefreiheit als zentrale Anforderung zu betrachten und einen bedeutenden Beitrag zu inklusiven digitalen Erfahrungen zu leisten." – Joe Devon und Jennison Asuncion, Mitbegründer des Global Accessibility Awareness Day

Weitere Informationen zu den Preisen und den diesjährigen Gewinnern finden Sie unter>

Informationen zu Siteimprove

Das 2003 gegründete Unternehmen Siteimprove verändert den Zugang zur digitalen Welt durch die Bereitstellung einer agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform, die Barrierefreiheit, Analysen, SEO/AEO und Content-Strategie vereint. Heute verlassen sich Global-2000-Kunden aus den Bereichen Fertigung, Behörden, Hochschulwesen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen auf Siteimprove.ai, um Inhalte bereitzustellen, die sowohl leistungsfähig als auch konform sind. Siteimprove hat seinen Sitz in Kopenhagen, Bellevue, Minneapolis und London und ist eine einzige, umsetzbare Quelle der Wahrheit für digitale Inhalte und Entwicklungsteams in vielen der größten globalen Unternehmen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen. Siteimprove befindet sich mehrheitlich im Besitz von Nordic Capital.

Medienkontakt: [email protected]

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